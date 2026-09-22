Во Львове разоблачили двух пособников РФ, которые зарегистрировали 14 антенн Starlink

Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

Во Львове контрразведка СБУ задержала двух мужчин, подозреваемых в незаконной регистрации 14 спутниковых терминалов Starlink для российских вооруженных формирований. Оккупанты использовали эти системы для планирования боевых операций против Сил обороны Украины на Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Злоумышленники обманным путём привлекли 14 человек

Служба безопасности Украины раскрыла еще одну схему вербовки украинцев российскими спецслужбами для незаконной деятельности в интересах государства-агрессора. Одним из фигурантов является львовский студент, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы, где он искал возможности для легкого заработка.

Впоследствии к противоправной деятельности он привлек своего безработного знакомого. Вместе они искали людей, чьи персональные данные можно было использовать для регистрации терминалов Starlink.

"Для реализации плана злоумышленники обманным путем привлекли 14 человек и использовали их паспортные данные для верификации терминалов в интересах рашистов. После активации интернет-устройств они направляли соответствующие реквизиты российскому куратору в обмен на деньги", — отметили в СБУ.

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Контрразведчики задокументировали деятельность обоих мужчин и задержали их по месту жительства. В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, с помощью которых они координировали свои действия с представителями РФ.

"В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, с помощью которых они координировали свои действия с врагом. В настоящее время Служба безопасности заблокировала все незаконно зарегистрированные системы Starlink", — сообщается в СБУ.

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств и возможных других эпизодов деятельности задержанных.

Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

Новости Львова

Новини.LIVE писали, что во Львове стоимость дизельного топлива на некоторых АЗС уже превысила отметку в 100 грн за литр. Подорожание топлива фиксируется в различных регионах Украины, что сказывается и на ценах на львовских заправках.

Мы сообщали, что украинские таможенники уже зафиксировали первые попытки незаконного ввоза новых смартфонов iPhone 18. Граждане пытались пересечь границу на автомобилях без надлежащего декларирования техники, выбирая для прохождения контроля полосу упрощенного движения "зеленый коридор".