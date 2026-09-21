Цены на дизельное топливо во Львове: сколько стоит топливо на заправках SOCAR

Цены на АЗС. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове цены на дизельное горючее на автозаправочных станциях превысили 100 грн за литр. В последнее время стоимость горючего растет на АЗС в разных регионах Украины, что отражается и на ценах во Львове. В частности, на АЗС SOCAR представлены два вида дизельного горючего, цены на которые отличаются в зависимости от вида.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Цены на дизельное топливо во Львове превысили 100 грн

На АЗС SOCAR представлены 2 вида дизельного топлива:

Diesel Nano — 103 грн за литр

Diesel Nano Extra — 104 грн за литр

Цены на АЗС. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Кроме того, представлено топливо Nano 95 — 97,90 грн за литр

Как сообщали Новини.LIVE, 18 сентября во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика MAN. В Схиднице Дрогобычского района водитель во время движения задним ходом наехал на 32-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте, после чего следователи возбудили уголовное дело.

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Как сообщали Новини.LIVE, во Львове 17 сентября около 07:15 поезд наехал на 21-летнего жителя Ивано-Франковской области. Инцидент произошел на шестом километре участка маршрута "Львов—Персенковка".