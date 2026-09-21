Ціни на дизель у Львові: скільки коштує пальне на SOCAR

Ціни на АЗС. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові ціни на дизельне пальне на автозаправних станціях перевищили 100 грн за літр. Останнім часом вартість пального зростає на АЗС у різних регіонах України, що відображається і на цінах у Львові. Зокрема, на АЗС SOCAR представлені два види дизельного пального, ціни на які відрізняються залежно від виду.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Ціни на дизель у Львові перевищили 100 грн

На АЗС SOCAR представлені 2 види дизельного пального:

Diesel Nano — 103 грн за літр

Diesel Nano Extra — 104 грн за літр

Ціни на АЗС. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Окрім того представлене пальне Nano 95 — 97,90 грн за літр

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 вересня на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки MAN. У Східниці Дрогобицького району водій під час руху заднім ходом наїхав на 32-річного пішохода, який від отриманих травм загинув на місці, після чого слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові 17 вересня близько 07:15 потяг наїхав на 21-річного жителя Івано-Франківської області. Інцидент стався на шостому кілометрі перегону сполученням "Львів—Персенківка".