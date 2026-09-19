На Львівщині у Східниці вантажівка на смерть збила пішохода

Місце смертельного ДТП. Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

На Львівщині сталася смертельна ДТП за участю вантажівки MAN. У селищі Східниця Дрогобицького району водій під час руху заднім ходом наїхав на 32-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, інформує Новини.LIVE.

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Смертельна ДТП у Східниці

Аварія сталася 18 вересня близько 13:30 у селищі Східниця Дрогобицького району.

За попередніми даними правоохоронців, 32-річний водій вантажівки MAN рухався заднім ходом та наїхав на пішохода. Загиблим виявився 32-річний мешканець Борислава.

Від отриманих унаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

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За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної ДТП.

Як писали Новини.LIVE, у Львові потяг наїхав на 21-річного чоловіка. Постраждалий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини інциденту.

Також у службовому автомобілі Андрія Садового вдруге знайшли пристрій, схожий на "жучок". За словами міського голови, конструкцію з антеною та SIM-картою виявили після того, як автомобіль двічі за місяць повністю розрядив акумулятор. Садовий планує передати пристрій правоохоронцям для перевірки.