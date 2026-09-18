У Садового вдруге знайшли пристрій, схожий на "жучок"

Міський голова Львову Андрій Садовий. Фото: Андрій Садовий/Facebook

У службовому автомобілі міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій, який може бути призначений для прослуховування. На ньому помітили антену та SIM-карту. За словами мера, підозрілу конструкцію знайшли після того, як автомобіль двічі за місяць повністю розрядив акумулятор.

Про це Садовий повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Як знайшли пристрій у машині

Андрій Садовий показав виявлений у службовому автомобілі пристрій та розповів про обставини його знахідки.

"Важко сказати, але тут видно, що є антена, якась SIM-карта є, різні пристрої. Напевно, воно має якесь призначення", — сказав мер.

Він припустив, що конструкція може бути пристроєм для прослуховування.

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За його словами, підозрілу конструкцію виявили після проблем зі службовим автомобілем. Протягом останнього місяця акумулятор машини двічі повністю розряджався. Крім того, у районі однієї зі стійок почали чути сторонній стукіт.

"Розібрали, подивилися, і оце ми маємо", — розповів міський голова.

Звернення до правоохоронців

Садовий заявив, що не знає, хто міг встановити пристрій у його автомобілі.

Водночас мер зазначив, що якщо пристрій був встановлений офіційно, правоохоронці можуть його забрати та дослідити.

"Якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду, нашими органами, окей, будь ласка, прийдіть, заберіть", — заявив Садовий.

Він додав, що якщо пристрій не має законного походження, його також можуть оглянути правоохоронні органи в межах можливих розслідувань.

Раніше "прослушку" знайшли в кабінеті мера

Садовий нагадав, що приблизно рік тому подібний пристрій виявили у його робочому кабінеті.

"До речі, це ж якраз рік тому назад в кабінеті ми виявили прослуховуючий пристрій", — сказав міський голова.

Тоді він звернувся до правоохоронців та отримав від них листи, однак, за словами Садового, конкретної відповіді щодо обставин встановлення пристрою так і не отримав. Раніше Садовий знайшов пристрій для прослуховування у своєму кабінеті

Пізніше з'явилася версія щодо того, хто міг встановити "жучок" у кабінеті мера. У СБУ повідомляли про можливу причетність до цього представників приватної структури, яка обслуговувала Львівську міську раду.

Хто міг встановити "жучок" у кабінеті Садового

Наразі Садовий має намір поінформувати відповідні служби про нову знахідку та передати пристрій для перевірки.

"Така моя робота. Якщо це все законно, будь ласка, ще раз поставте, але вже якщо робити, то щоб акумулятор не сідав, тому що машина має бути завжди справною", — заявив мер.

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