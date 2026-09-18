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Главная Львов В машине Садового снова обнаружили устройство для прослушивания

В машине Садового снова обнаружили устройство для прослушивания

Ua ru
18 сентября 2026 17:02
У Садового во второй раз обнаружили устройство, похожее на «жучок»
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Андрей Садовый/Facebook

В служебном автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили устройство, которое, возможно, предназначалось для прослушивания. На нём заметили антенну и SIM-карту. По словам мэра, подозрительное устройство обнаружили после того, как автомобиль дважды за месяц полностью разрядил аккумулятор.

Об этом Садовый сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Как нашли устройство в машине

Андрей Садовый показал устройство, обнаруженное в служебном автомобиле, и рассказал об обстоятельствах его находки.

"Трудно сказать, но здесь видно, что есть антенна, какая-то SIM-карта, различные устройства. Наверное, у этого есть какое-то назначение", — сказал мэр.

Он предположил, что конструкция может быть устройством для прослушивания.

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По его словам, подозрительную конструкцию обнаружили после проблем со служебным автомобилем. В течение последнего месяца аккумулятор машины дважды полностью разряжался. Кроме того, в районе одной из стоек стали слышать посторонний стук.

"Разобрали, посмотрели, и вот что у нас получилось", — рассказал городской голова.

Обращение к правоохранительным органам

Садовый заявил, что не знает, кто мог установить устройство в его автомобиле.

В то же время мэр отметил, что если устройство было установлено официально, правоохранители могут его забрать и исследовать.

"Если это сделано официально, по решению суда, нашими органами, окей, пожалуйста, приходите, забирайте", — заявил Садовый.

Он добавил, что если устройство не имеет законного происхождения, его также могут осмотреть правоохранительные органы в рамках возможных расследований.

Ранее «прослушку» обнаружили в кабинете мэра

Садовый напомнил, что примерно год назад подобное устройство обнаружили в его рабочем кабинете.

"Кстати, именно год назад в кабинете мы обнаружили прослушивающее устройство", — сказал городской голова.

Тогда он обратился к правоохранителям и получил от них письма, однако, по словам Садового, конкретного ответа относительно обстоятельств установки устройства так и не получил. Ранее Садовый обнаружил устройство для прослушивания в своем кабинете

Позже появилась версия о том, кто мог установить "жучок" в кабинете мэра. В СБУ сообщали о возможной причастности к этому представителей частной структуры, которая обслуживала Львовский городской совет.

Кто мог установить "жучок" в кабинете Садового

Сейчас Садовый намерен проинформировать соответствующие службы о новой находке и передать устройство для проверки.

"Такова моя работа. Если это всё законно, пожалуйста, установите ещё раз, но уже так, чтобы аккумулятор не садился, потому что машина должна быть всегда исправной", — заявил мэр.

Как писали Новини.LIVE, во Львове поезд наехал на 21-летнего мужчину. Инцидент произошел 17 сентября на участке "Львов—Персенковка". Пострадавшего госпитализировали, а правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства происшествия.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Львовщине возле здания ТЦК и СП произошел взрыв. В результате взрыва неизвестного устройства возле Стрыйского районного ТЦК и СП в Николаеве Львовской области ранения получил военнослужащий. Его госпитализировали, состояние оценивалось как средней тяжести.

СБУ Львов Андрей Садовый автомобиль прослушка
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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