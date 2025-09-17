Садовий виявив пристрій для прослуховування у своєму кабінеті

Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій для прослуховування. Хто і з якою метою встановив прослуховування, наразі невідомо.

Про це він повідомив у своєму дописі в Telegram у середу, 17 вересня.

Садовий знайшов "жучок" в кабінеті

За його словами, "жучок" був захований у звичайному зарядному блоці радіотелефону. Всередині знайшли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон, припаяні до плати.

Садовий пояснив, що підозра виникла після того, як телефон у кабінеті почав працювати з перебоями. Минулого тижня його передали на ремонт, і саме тоді техніки виявили підозрійну начинку.

З’ясувати обставини та винних мають правоохоронні органи.

