Головна Львів Садовий виявив пристрій для прослуховування у своєму кабінеті

Садовий виявив пристрій для прослуховування у своєму кабінеті

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 16:31
Садовий виявив пристрій для прослуховування у своєму кабінеті
Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового виявили пристрій для прослуховування. Хто і з якою метою встановив прослуховування, наразі невідомо.

Про це він повідомив у своєму дописі в Telegram у середу, 17 вересня.

Читайте також:

Садовий знайшов "жучок" в кабінеті

За його словами, "жучок" був захований у звичайному зарядному блоці радіотелефону. Всередині знайшли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон, припаяні до плати.

Садовий пояснив, що підозра виникла після того, як телефон у кабінеті почав працювати з перебоями. Минулого тижня його передали на ремонт, і саме тоді техніки виявили підозрійну начинку.

З’ясувати обставини та винних мають правоохоронні органи.

Нещодавно Садовий показав, який у Львові відкрили перший в Україні Центр нейрофізіологічного моніторингу.

Раніше Садовий повідомив, що у Львові відкрили ще один центр надання послуг учасникам бойових дій.

Львів поліція Андрій Садовий правоохоронці прослуховування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
