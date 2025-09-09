Відео
Головна Львів Садовий показав центр для людей з ураженнями мозку у Львові

Садовий показав центр для людей з ураженнями мозку у Львові

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:18
У Львові відкрився Центр нейрофізіологічного моніторингу
Садовий на відкритті Центру нейрофізіологічного моніторингу. Фото: Telegram Андрія Садового

У Львові відкрили перший в Україні Центр нейрофізіологічного моніторингу. Медичний заклад щороку зможе обстежувати до тисячі дітей та військових з епілепсією та іншими ураженнями мозку.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.

Читайте також:
Садовий показав центр для людей з ураженнями мозку у Львові - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

Центр нейрофізіологічного моніторингу у Львові

За його словами, наразі військові теж проходять обстеження у дитячому центрі, адже аналогічного закладу в Україні досі не було.

"Епілепсія — хвороба, з якою живе близько мільйона українців. Кожен напад виглядає, як хвиля, що накриває дитину. Сьогодні ми малювали символічну картину "Підкорити хвилю". Бо хвилю можна здолати, якщо є лікарі, громада і підтримка", — додав Садовий.

Центр вже демонструє перші успіхи: маленька Ліза, яка раніше страждала від кількох нападів на день, знову танцює, а Настя вийшла з коми та повернулася до школи. Тепер таких історій буде ще більше.

Садовий подякував Фонду Темертея та канадській лікарні SickKids за віру в Україну та підтримку проекту. Завдяки спільним зусиллям українська медицина отримує нові можливості, а діти — шанс жити без страху.

Садовий показав центр для людей з ураженнями мозку у Львові - фото 2
Садовий на відкритті Центру нейрофізіологічного моніторингу. Фото: Telegram Андрія Садового
Садовий показав центр для людей з ураженнями мозку у Львові - фото 3
Відкриття Центру нейрофізіологічного моніторингу. Фото: Telegram Андрія Садового
Садовий показав центр для людей з ураженнями мозку у Львові - фото 4
Медики у Центрі нейрофізіологічного моніторингу. Фото: Telegram Андрія Садового

Нагадаємо, що у Львові 8 вересня відкрили ще один центр надання послуг учасникам бойових дій. Це вже четвертий такий центр в місті.

Також у Львові відкрили перший в Україні муніципальний офіс підтримки японського бізнесу. Мета цього офісу — допомагати японським компаніям у Львові.

Автор:
Анастасія Писаненко
Автор:
Анастасія Писаненко
