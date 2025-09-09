У Львові відкрився Центр нейрофізіологічного моніторингу

Садовий на відкритті Центру нейрофізіологічного моніторингу. Фото: Telegram Андрія Садового

У Львові відкрили перший в Україні Центр нейрофізіологічного моніторингу. Медичний заклад щороку зможе обстежувати до тисячі дітей та військових з епілепсією та іншими ураженнями мозку.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.

Пост Садового. Фото: скриншот

Центр нейрофізіологічного моніторингу у Львові

За його словами, наразі військові теж проходять обстеження у дитячому центрі, адже аналогічного закладу в Україні досі не було.

"Епілепсія — хвороба, з якою живе близько мільйона українців. Кожен напад виглядає, як хвиля, що накриває дитину. Сьогодні ми малювали символічну картину "Підкорити хвилю". Бо хвилю можна здолати, якщо є лікарі, громада і підтримка", — додав Садовий.

Центр вже демонструє перші успіхи: маленька Ліза, яка раніше страждала від кількох нападів на день, знову танцює, а Настя вийшла з коми та повернулася до школи. Тепер таких історій буде ще більше.

Садовий подякував Фонду Темертея та канадській лікарні SickKids за віру в Україну та підтримку проекту. Завдяки спільним зусиллям українська медицина отримує нові можливості, а діти — шанс жити без страху.

Садовий на відкритті Центру нейрофізіологічного моніторингу. Фото: Telegram Андрія Садового

Відкриття Центру нейрофізіологічного моніторингу. Фото: Telegram Андрія Садового

Медики у Центрі нейрофізіологічного моніторингу. Фото: Telegram Андрія Садового

