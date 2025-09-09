Во Львове открылся Центр нейрофизиологического мониторинга

Садовый показал центр для людей с поражениями мозга во Львове
Во Львове открыли первый в Украине Центр нейрофизиологического мониторинга. Медицинское учреждение ежегодно сможет обследовать до тысячи детей и военных с эпилепсией и другими поражениями мозга.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в Telegram.
Центр нейрофизиологического мониторинга во Львове
По его словам, сейчас военные тоже проходят обследование в детском центре, ведь аналогичного заведения в Украине до сих пор не было.
"Эпилепсия — болезнь, с которой живет около миллиона украинцев. Каждый приступ выглядит, как волна, которая накрывает ребенка. Сегодня мы рисовали символическую картину "Покорить волну". Потому что волну можно преодолеть, если есть врачи, общество и поддержка", — добавил Садовый.
Центр уже демонстрирует первые успехи: маленькая Лиза, которая раньше страдала от нескольких приступов в день, снова танцует, а Настя вышла из комы и вернулась в школу. Теперь таких историй будет еще больше.
Садовый поблагодарил Фонд Темертея и канадскую больницу SickKids за веру в Украину и поддержку проекта. Благодаря совместным усилиям украинская медицина получает новые возможности, а дети — шанс жить без страха.
Напомним, что во Львове 8 сентября открыли еще один центр предоставления услуг участникам боевых действий. Это уже четвертый такой центр в городе.
Также во Львове открыли первый в Украине муниципальный офис поддержки японского бизнеса. Цель этого офиса — помогать японским компаниям во Львове.
