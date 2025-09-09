Во Львове открылся Центр нейрофизиологического мониторинга

Садовый на открытии Центра нейрофизиологического мониторинга. Фото: Telegram Андрея Садового

Во Львове открыли первый в Украине Центр нейрофизиологического мониторинга. Медицинское учреждение ежегодно сможет обследовать до тысячи детей и военных с эпилепсией и другими поражениями мозга.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в Telegram.

Пост Садового. Фото: скриншот

Центр нейрофизиологического мониторинга во Львове

По его словам, сейчас военные тоже проходят обследование в детском центре, ведь аналогичного заведения в Украине до сих пор не было.

"Эпилепсия — болезнь, с которой живет около миллиона украинцев. Каждый приступ выглядит, как волна, которая накрывает ребенка. Сегодня мы рисовали символическую картину "Покорить волну". Потому что волну можно преодолеть, если есть врачи, общество и поддержка", — добавил Садовый.

Центр уже демонстрирует первые успехи: маленькая Лиза, которая раньше страдала от нескольких приступов в день, снова танцует, а Настя вышла из комы и вернулась в школу. Теперь таких историй будет еще больше.

Садовый поблагодарил Фонд Темертея и канадскую больницу SickKids за веру в Украину и поддержку проекта. Благодаря совместным усилиям украинская медицина получает новые возможности, а дети — шанс жить без страха.

Садовый на открытии Центра нейрофизиологического мониторинга. Фото: Telegram Андрея Садового

Открытие Центра нейрофизиологического мониторинга. Фото: Telegram Андрея Садового

Медики в Центре нейрофизиологического мониторинга. Фото: Telegram Андрея Садового

Напомним, что во Львове 8 сентября открыли еще один центр предоставления услуг участникам боевых действий. Это уже четвертый такой центр в городе.

Также во Львове открыли первый в Украине муниципальный офис поддержки японского бизнеса. Цель этого офиса — помогать японским компаниям во Львове.