Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Садовый показал центр для людей с поражениями мозга во Львове

Садовый показал центр для людей с поражениями мозга во Львове

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:18
Во Львове открылся Центр нейрофизиологического мониторинга
Садовый на открытии Центра нейрофизиологического мониторинга. Фото: Telegram Андрея Садового

Во Львове открыли первый в Украине Центр нейрофизиологического мониторинга. Медицинское учреждение ежегодно сможет обследовать до тысячи детей и военных с эпилепсией и другими поражениями мозга.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Садовый показал центр для людей с поражениями мозга во Львове - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

Центр нейрофизиологического мониторинга во Львове

По его словам, сейчас военные тоже проходят обследование в детском центре, ведь аналогичного заведения в Украине до сих пор не было.

"Эпилепсия — болезнь, с которой живет около миллиона украинцев. Каждый приступ выглядит, как волна, которая накрывает ребенка. Сегодня мы рисовали символическую картину "Покорить волну". Потому что волну можно преодолеть, если есть врачи, общество и поддержка", — добавил Садовый.

Центр уже демонстрирует первые успехи: маленькая Лиза, которая раньше страдала от нескольких приступов в день, снова танцует, а Настя вышла из комы и вернулась в школу. Теперь таких историй будет еще больше.

Садовый поблагодарил Фонд Темертея и канадскую больницу SickKids за веру в Украину и поддержку проекта. Благодаря совместным усилиям украинская медицина получает новые возможности, а дети — шанс жить без страха.

Садовый показал центр для людей с поражениями мозга во Львове - фото 2
Садовый на открытии Центра нейрофизиологического мониторинга. Фото: Telegram Андрея Садового
Садовый показал центр для людей с поражениями мозга во Львове - фото 3
Открытие Центра нейрофизиологического мониторинга. Фото: Telegram Андрея Садового
Садовый показал центр для людей с поражениями мозга во Львове - фото 4
Медики в Центре нейрофизиологического мониторинга. Фото: Telegram Андрея Садового

Напомним, что во Львове 8 сентября открыли еще один центр предоставления услуг участникам боевых действий. Это уже четвертый такой центр в городе.

Также во Львове открыли первый в Украине муниципальный офис поддержки японского бизнеса. Цель этого офиса — помогать японским компаниям во Львове.

дети Львов медики Андрей Садовый лечение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации