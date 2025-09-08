Центр для ветеранов во Львове открыли 8 сентября — по какому адресу

Андрей Садовый на открытии центре для ветеранов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 8 сентября открыли еще один центр предоставления услуг участникам боевых действий. Это уже четвертый такой центр в городе.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в комментарии Новини.LIVE.

Центр для ветеранов во Львове

Садовый рассказал, что на сегодня более 58 тысяч парней и девушек из Львова находятся на фронте. Он убежден, что военнослужащих будет еще больше, поэтому такие центры необходимы.

"Это уже четвертый наш центр. Мы учли все замечания, которые были раньше. Здесь есть идеальная доступность, он находится фактически в центре города. Когда сюда приходит ветеран, он получает консультацию по любым вопросам. В первую очередь это психологическая поддержка. Очень часто люди, которые прошли войну сложно адаптируются к условиям. Так же приходят жены и родственники наших ветеранов, что очень важно", — пояснил городской голова.

Центр для ветеранов во Львове. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что в центре помогут с трудоустройством, открытием своего бизнеса и другими административными вопросами. Кроме того, там есть ЦНАП, куда участники боевых действий и их родные могут обратиться с любыми вопросами.

"Это комбинация всех возможных сервисов. Есть "Справочник ветерана", которым мы все гордимся. По этому "Справочнику..." вы звоните и получаете любую консультацию. Моя задача, задача города — чтобы таких центров становилось больше. Чтобы он в каждом районе города максимально близко к ветерану и его семье", — подчеркнул Андрей Садовый.

