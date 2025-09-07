Видео
Главная Львов Во Львове состоялся "Молодвіж" — Садовый назвал цель мероприятия

Во Львове состоялся "Молодвіж" — Садовый назвал цель мероприятия

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 20:20
Садовый рассказал о "Молодвіж" во Львове
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый/Facebook

Во Львове 6 сентября состоялось крупнейшее молодежное мероприятие страны — "Молодвіж". Пообщаться с украинской молодежью посетила и Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в воскресенье, 7 сентября, в Telegram.

Садовий
Садовый и Свириденко во время мероприятия "Молодвіж" во Львове. Фото: Садовый/Telegram

"Молодвіж" во Львове — Садовый рассказал детали мероприятия

Садовый сообщил, что в субботу, 6 сентября, во Львове состоялся "Молодвіж" — крупнейшее молодежное мероприятие страны. По данным мэра, мероприятие посетило более 6 тысяч участников.

Садовый рассказал, что уже восьмой год подряд организаторы создают пространство для встреч и диалогов. По его словам, это действительно романтизация молодости — в лучшем смысле.

Молодвіж Львів
"Молодвіж" во Львове. Фото: Садовый/Telegram

"Потому что молодость — это об обучении, о стремлении увидеть мир, но в конце концов — о решении оставаться или возвращаться в Украину, чтобы делать ее лучше. Нам нужно романтизировать молодость в Украине", — подчеркнул Садовый.

Мэр отметил, что большой честью является то, что впервые мероприятие посетила премьер Украины Юлия Свириденко. Она в прямом разговоре отвечала на вопросы молодых людей.

Молодвіж Садовий
"Молодвіж" во Львове. Фото: Садовый/Telegram

"Спасибо также министрам, предпринимателям, ученым, ветеранам, общественным активистам — всем, кто присоединился. "Молодвіж" — это точка сбора. Место, где рождаются договоренности и начинаются изменения. Да здравствует Украина и украинская молодежь", — резюмировал Садовый.

Молодвіж
Волонтер Сергей Стерненко во время мероприятия "Молодвіж". Фото: Садовый/Telegram

Напомним, что недавно Свириденко назвала количество молодежи, которая берет ипотеку на жилье.

Ранее президент Зеленский заявил, что очень сложно работать с молодежью, которая находится на ВОТ.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
