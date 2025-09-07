Відео
Головна Львів У Львові відбувся "Молодвіж" — Садовий назвав мету заходу

У Львові відбувся "Молодвіж" — Садовий назвав мету заходу

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 20:20
Садовий розповів про "Молодвіж" у Львові
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Садовий/Facebook

У Львові 6 вересня відбувся найбільший молодіжний захід країни — "Молодвіж". Поспілкуватися з українською молоддю завітала й Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у неділю, 7 вересня, в Telegram.

Садовий
Садовий та Свириденко під час заходу "Молодвіж" у Львові. Фото: Садовий/Telegram

"Молодвіж" у Львові — Садовий розповів деталі заходу

Садовий повідомив, що у суботу, 6 вересня, у Львові відбувся "Молодвіж" — найбільший молодіжний захід країни. За даними мера, захід відвідало більш ніж 6 тисяч учасників.

Садовий розповів, що вже восьмий рік поспіль організатори створюють простір для зустрічей і діалогів. За його словами, це справді романтизація молодості — у найкращому сенсі.

Молодвіж Львів
"Молодвіж" у Львові. Фото: Садовий/Telegram

"Бо молодість — це про навчання, про прагнення побачити світ, але зрештою — про рішення залишатися або повертатися в Україну, щоб робити її кращою. Нам потрібно романтизувати молодість в Україні", — наголосив Садовий.

Мер зазначив, що великою честю є те, що вперше захід відвідала прем'єрка України Юлія Свириденко. Вона у прямій розмові відповідала на запитання молодих людей.

Молодвіж Садовий
"Молодвіж" у Львові. Фото: Садовий/Telegram

"Дякую також міністрам, підприємцям, науковцям, ветеранам, громадським активістам — усім, хто долучився. "Молодвіж" — це точка збору. Місце, де народжуються домовленості й починаються зміни. Хай живе Україна й українська молодь", — резюмував Садовий.

Молодвіж
Волонтер Сергій Стерненко під час заходу "Молодвіж". Фото: Садовий/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Свириденко назвала кількість молоді, яка бере іпотеку на житло.

Раніше президент Зеленський заявив, що дуже складно працювати з молоддю, яка перебуває на ТОТ.

українці Львів Андрій Садовий молодість молодь
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
