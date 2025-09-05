Видео
Это оружие — львовяне вышли на акцию поддержки украинского языка

Это оружие — львовяне вышли на акцию поддержки украинского языка

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 20:58
Акция поддержки украинского языка во Львове - фото
Львовяне поддержали украинский язык. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 5 сентября, во Львове прошла акция под названием "Уважай украинцев — говори по-украински". Жители города собрались возле памятника Тарасу Шевченко, выйдя на улицы с плакатами в руках.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Акция поддержки украинского языка во Львове

Участники держали транспаранты с надписями "Язык —- это оружие", "Общайся по украински или молчи" и другими призывами к использованию украинского языка в повседневной жизни.

Акция собрала людей разного возраста, которые хотели подчеркнуть важность сохранения и уважения родного языка.

Это оружие — львовяне вышли на акцию поддержки украинского языка - фото 1
Львовяне на акции. Фото: Новини.LIVE
Это оружие — львовяне вышли на акцию поддержки украинского языка - фото 2
Львовяне поддержали украинский язык. Фото: Новини.LIVE
Это оружие — львовяне вышли на акцию поддержки украинского языка - фото 3
Львовяне поддержали украинский язык. Фото: Новини.LIVE
Это оружие — львовяне вышли на акцию поддержки украинского языка - фото 4
Львовяне поддержали украинский язык. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Нью-Йорке украинская диаспора и их сторонники организовали акцию под названием "Google Kyiv". Мероприятие состоялось сразу после очередного ракетного удара России 28 августа по столице Украины.

А в немецком Дюссельдорфе 23 августа состоялся митинг ко Дню украинского флага и Дню Независимости Украины. Во время мероприятия звучал гимн государства.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
