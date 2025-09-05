Акція підтримки української мови у Львові - фото

Львів'яни підтримали українську мову. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 вересня, у Львові пройшла акція під назвою "Уважай українців – говори по-українськи". Мешканці міста зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, вийшовши на вулиці із плакатами у руках.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Акція підтримки української мови у Львові

Учасники тримали транспаранти з написами "Мова — це зброя", "Спілкуйся українською чи мовчи" та іншими закликами до використання української мови у повсякденному житті.

Акція зібрала людей різного віку, які хотіли наголосити на важливості збереження та поваги рідної мови.

Львів'яни на акції. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни підтримали українську мову. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни підтримали українську мову. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни підтримали українську мову. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Нью-Йорку українська діаспора та їхні прихильники організували акцію під назвою "Google Kyiv". Захід відбувся одразу після чергового ракетного удару Росії 28 серпня по столиці України.

А у німецькому Дюссельдорфі 23 серпня відбувся мітинг до Дня українського прапора та Дня Незалежності України. Під час заходу лунав гімн держави.