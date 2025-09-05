Акція підтримки української мови у Львові - фото

Це зброя — львів'яни вийшли на акцію підтримки української мови
У п'ятницю, 5 вересня, у Львові пройшла акція під назвою "Уважай українців – говори по-українськи". Мешканці міста зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, вийшовши на вулиці із плакатами у руках.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Акція підтримки української мови у Львові
Учасники тримали транспаранти з написами "Мова — це зброя", "Спілкуйся українською чи мовчи" та іншими закликами до використання української мови у повсякденному житті.
Акція зібрала людей різного віку, які хотіли наголосити на важливості збереження та поваги рідної мови.
Нагадаємо, що у Нью-Йорку українська діаспора та їхні прихильники організували акцію під назвою "Google Kyiv". Захід відбувся одразу після чергового ракетного удару Росії 28 серпня по столиці України.
А у німецькому Дюссельдорфі 23 серпня відбувся мітинг до Дня українського прапора та Дня Незалежності України. Під час заходу лунав гімн держави.
Читайте Новини.LIVE!