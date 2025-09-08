Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові відкрили центр для ветеранів — Садовий розкрив деталі

У Львові відкрили центр для ветеранів — Садовий розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 14:50
Центр для ветеранів у Львові відкрили 8 вересня — за якою адресою
Андрій Садовий на відкритті центрі для ветеранів. Фото: Новини.LIVE

У Львові 8 вересня відкрили ще один центр надання послуг учасникам бойових дій. Це вже четвертий такий центр в місті.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий у коментарі Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Центр для ветеранів у Львові

Садовий розповів, що станом на сьогодні понад 58 тисяч хлопців та дівчат зі Львова перебувають на фронті. Він переконаний, що військовослужбовців буде ще більше, тому такі центри необхідні. 

"Це вже четвертий наш центр. Ми врахували всі зауваги, які були раніше. Тут є ідеальна доступність, він знаходиться фактично в центрі міста. Коли сюди приходить ветеран, він отримує консультацію з будь-яких питань. В першу чергу це психологічна підтримка. Дуже часто люди, які пройшли війну складно адаптуються до умов. Так само  приходять дружини і родичі наших ветеранів, що дуже важливо", — пояснив міський голова.

Центр для ветеранів у Львові
Центр для ветеранів у Львові. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що у центрі допоможуть з працевлаштуванням, відкриття свого бізнесу та іншими адміністративними питаннями. Крім того, там є ЦНАП, куди учасники бойових дій та їхні рідні можуть звернутися з будь-якими питаннями. 

"Це є комбінація всіх можливих сервісів. Є "Довідник ветерана", яким ми усі гордимось. По цьому "Довіднику..." ви телефонуєте і отримуєте будь-яку консультацію. Моя задача, задача міста — щоб таких центрів ставало більше. Щоб він у кожному районі міста максимально близько до ветерана і його родини", — наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, 7 вересня у Львові відбувся "Молодвіж" — найбільший молодіжний захід країни. Поспілкуватися з українською молоддю завітала й Юлія Свириденко.

Крім того, 5 вересня львів'яни вийшли на акцію підтримки української мови. Мешканці міста зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку із плакатами у руках.

Львів ветерани Андрій Садовий УБД центр зайнятості
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації