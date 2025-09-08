Центр для ветеранів у Львові відкрили 8 вересня — за якою адресою

Андрій Садовий на відкритті центрі для ветеранів. Фото: Новини.LIVE

У Львові 8 вересня відкрили ще один центр надання послуг учасникам бойових дій. Це вже четвертий такий центр в місті.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий у коментарі Новини.LIVE.

Центр для ветеранів у Львові

Садовий розповів, що станом на сьогодні понад 58 тисяч хлопців та дівчат зі Львова перебувають на фронті. Він переконаний, що військовослужбовців буде ще більше, тому такі центри необхідні.

"Це вже четвертий наш центр. Ми врахували всі зауваги, які були раніше. Тут є ідеальна доступність, він знаходиться фактично в центрі міста. Коли сюди приходить ветеран, він отримує консультацію з будь-яких питань. В першу чергу це психологічна підтримка. Дуже часто люди, які пройшли війну складно адаптуються до умов. Так само приходять дружини і родичі наших ветеранів, що дуже важливо", — пояснив міський голова.

Центр для ветеранів у Львові. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що у центрі допоможуть з працевлаштуванням, відкриття свого бізнесу та іншими адміністративними питаннями. Крім того, там є ЦНАП, куди учасники бойових дій та їхні рідні можуть звернутися з будь-якими питаннями.

"Це є комбінація всіх можливих сервісів. Є "Довідник ветерана", яким ми усі гордимось. По цьому "Довіднику..." ви телефонуєте і отримуєте будь-яку консультацію. Моя задача, задача міста — щоб таких центрів ставало більше. Щоб він у кожному районі міста максимально близько до ветерана і його родини", — наголосив Андрій Садовий.

