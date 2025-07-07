Во Львове открыли офис поддержки японского бизнеса - Садовый

Андрей Садовый во время открытия офиса поддержки японского бизнеса во Львове. Фото: Садовый/Facebook

Во Львове открыли первый в Украине муниципальный офис поддержки японского бизнеса. Цель этого офиса - помогать японским компаниям во Львове.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в понедельник, 7 июля, в Facebook.

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Открытие офиса поддержки японского бизнеса во Львове. Фото: Садовый/Facebook

Во Львове открылся сервис поддержки японского бизнеса

"Во Львове заработал первый в Украине муниципальный офис поддержки японского бизнеса. К нам приехала большая делегация из Японии. Мы хотим, чтобы японские компании чувствовали себя во Львове как дома: без барьеров, комфортно и понятно", — сказал Садовый.

Также он добавил, что Japan Desk станет точкой входа японских инвестиций в Украину, а Львов — воротами к международному сотрудничеству.

Этот шаг реализуется совместно с Посольством Японии в Украине и организацией JETRO.

Отметим, что меморандум о сотрудничестве между Львовским городским советом и JETRO сегодня, 8 июля, в Ратуше подписали городской голова Андрей Садовый и Исполнительный вице-президент Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO) Нобутака Маекава.

Открытие офиса поддержки японского бизнеса во Львове. Фото: Садовый/Facebook

Japan Desk Lviv — это городской сервис на японском языке, который будет помогать японским компаниям во Львове. Здесь можно получить консультацию по инвестициям, открытию бизнеса, поиску партнеров и знакомству с местной экономикой. Сервис будет работать на базе городского управления инвестиций и проектов.

Программа имеет целью сделать Львов первым городом, куда будут приходить японские инвесторы. Это поможет восстановлению, развитию новых идей и улучшит имидж Львова и Украины в мире.

Скриншот сообщения Садового/Facebook

Напомним, что недавно мэр Львова Андрей Садовый посетил Японию, после чего подытожил свою поездку.

Также недавно Садовый открыл мемориальную таблицу возле дома, который два года назад атаковали россияне.