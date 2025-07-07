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Главная Львов Во Львове открыли офис бизнеса Японии — Садовый о перспективах

Во Львове открыли офис бизнеса Японии — Садовый о перспективах

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 18:43
Во Львове открыли офис поддержки японского бизнеса - Садовый
Андрей Садовый во время открытия офиса поддержки японского бизнеса во Львове. Фото: Садовый/Facebook

Во Львове открыли первый в Украине муниципальный офис поддержки японского бизнеса. Цель этого офиса - помогать японским компаниям во Львове.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в понедельник, 7 июля, в Facebook.

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Открытие офиса поддержки японского бизнеса во Львове. Фото: Садовый/Facebook

Во Львове открылся сервис поддержки японского бизнеса

"Во Львове заработал первый в Украине муниципальный офис поддержки японского бизнеса. К нам приехала большая делегация из Японии. Мы хотим, чтобы японские компании чувствовали себя во Львове как дома: без барьеров, комфортно и понятно", — сказал Садовый.

Также он добавил, что Japan Desk станет точкой входа японских инвестиций в Украину, а Львов — воротами к международному сотрудничеству.
Этот шаг реализуется совместно с Посольством Японии в Украине и организацией JETRO.

Отметим, что меморандум о сотрудничестве между Львовским городским советом и JETRO сегодня, 8 июля, в Ратуше подписали городской голова Андрей Садовый и Исполнительный вице-президент Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO) Нобутака Маекава.

Садовий Львів
Открытие офиса поддержки японского бизнеса во Львове. Фото: Садовый/Facebook

Japan Desk Lviv — это городской сервис на японском языке, который будет помогать японским компаниям во Львове. Здесь можно получить консультацию по инвестициям, открытию бизнеса, поиску партнеров и знакомству с местной экономикой. Сервис будет работать на базе городского управления инвестиций и проектов.

Программа имеет целью сделать Львов первым городом, куда будут приходить японские инвесторы. Это поможет восстановлению, развитию новых идей и улучшит имидж Львова и Украины в мире.

Садовий Львів
Скриншот сообщения Садового/Facebook

Напомним, что недавно мэр Львова Андрей Садовый посетил Японию, после чего подытожил свою поездку.

Также недавно Садовый открыл мемориальную таблицу возле дома, который два года назад атаковали россияне.

Львов Япония Андрей Садовый бизнес предприниматели
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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