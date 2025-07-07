Во Львове открыли офис поддержки японского бизнеса - Садовый

Во Львове открыли офис бизнеса Японии — Садовый о перспективах
Во Львове открыли первый в Украине муниципальный офис поддержки японского бизнеса. Цель этого офиса - помогать японским компаниям во Львове.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в понедельник, 7 июля, в Facebook.
Во Львове открылся сервис поддержки японского бизнеса
"Во Львове заработал первый в Украине муниципальный офис поддержки японского бизнеса. К нам приехала большая делегация из Японии. Мы хотим, чтобы японские компании чувствовали себя во Львове как дома: без барьеров, комфортно и понятно", — сказал Садовый.
Также он добавил, что Japan Desk станет точкой входа японских инвестиций в Украину, а Львов — воротами к международному сотрудничеству.
Этот шаг реализуется совместно с Посольством Японии в Украине и организацией JETRO.
Отметим, что меморандум о сотрудничестве между Львовским городским советом и JETRO сегодня, 8 июля, в Ратуше подписали городской голова Андрей Садовый и Исполнительный вице-президент Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO) Нобутака Маекава.
Japan Desk Lviv — это городской сервис на японском языке, который будет помогать японским компаниям во Львове. Здесь можно получить консультацию по инвестициям, открытию бизнеса, поиску партнеров и знакомству с местной экономикой. Сервис будет работать на базе городского управления инвестиций и проектов.
Программа имеет целью сделать Львов первым городом, куда будут приходить японские инвесторы. Это поможет восстановлению, развитию новых идей и улучшит имидж Львова и Украины в мире.
Напомним, что недавно мэр Львова Андрей Садовый посетил Японию, после чего подытожил свою поездку.
Также недавно Садовый открыл мемориальную таблицу возле дома, который два года назад атаковали россияне.
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