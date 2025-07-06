Садовий відкрив меморіальну таблицю на Стрийській

Мер Львова Андрій Садовий під час відкриття меморіальної таблиці. Фото: Садовий/Telegram

У неділю, 6 липня, міський голова Львова Андрій Садовий відкрив меморіальну таблицю біля будинку, який два роки тому атакували росіяни. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинули 10 львів'ян.

Про це Андрій Садовий написав у Telegram.

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Меморіальна таблиця у Львові. Фото: Садовий/Telegram

Садовий відкрив меморіальну таблицю на місці удару РФ

Андрій Садовий нагадав, що сьогодні, 6 липня, минає два роки від дня страшного обстрілу на Стрийській, який забрав життя десяти львівʼян. Саме сьогодні тут відкрили меморіальну таблицю.

Будинок у Львові після удару РФ 6 липня 2023 року. Фото: Садовий/Telegram

"Ця трагедія назавжди залишиться в нашій памʼяті. Сьогодні тут відкрили меморіальну таблицю, щоб кожен, хто проходитиме повз відновлений будинок, памʼятав про ціну нашої свободи й про тих, кого вже не повернути", — зазначив мер Львова.

Крім того, він наголосив, життя триває: "будинки, які постраждали від удару, вже відбудовано, у дворику облаштовано затишний простір для відпочинку".

Водночас місцеві мешканці розповідають, що після пережитої біди стали ближчими одне до одного. Щовечора вони збираються у дворі, спілкуються, підтримують сусідів.

Зараз завершується відновлення фасадів, люди отримали кошти на ремонти квартир, дехто вже навіть повернувся додому.

"Це місце нагадує нам, як важливо бути разом і берегти памʼять про тих, кого забрала війна. Бо саме памʼять і є основою нашої сили", — підсумував Садовий.

Скриншот повідомлення Садового/Facebook

Раніше Садовий інформував, що Європейський Союз виділив 76 млн євро на будівництво євроколії до Львова.

Також Садовий представив у Львові центр для постраждалих від війни.