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Головна Львів Садовий представив у Львові центр для постраждалих від війни

Садовий представив у Львові центр для постраждалих від війни

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 09:12
Садовий розповів про Центр ментального здоров'я у Львові
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

У Львові відкрили Центр ментального здоров’я імені Святого Лева Великого. Це перший в Україні спеціалізований заклад, створений для того, щоб надавати психологічну та реабілітаційну допомогу людям, які пережили полон, зазнали катувань і моральних травм унаслідок російської агресії. 

Про це розповів міський голова Андрій Садовий в ефірі "24 Каналу".

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Центр ментального здоров'я у Львові. Фото: ОПУ

Садовий про відкриття Центру ментального здоров'я 

Мер Львова повідомив, що в місті відкрили Центр ментального здоров'я для людей, які пережили полон і тортури. За його словами, це не лікарня в традиційному розумінні — швидше тимчасовий і затишний дім. 

Садовий розповів, що щодня до Львова привозять поранених — і військових, і цивільних. Місто надає їм різну допомогу, зокрема проводить складні операції. У міській лікарні є понад 3000 ліжок для поранених. 

За словами Садового, багато з тих, хто лікується, пережили полон і катування. Але лікарня — не найкраще місце для відновлення після таких подій. Тому Львів разом з урядом Фландрії створив окремий центр. Він розташований в одній із міських будівель і більше схожий на готель, ніж на медичний заклад. 

"Там є прекрасні номери — їх навіть не можна назвати палатами. І там дуже велика увага приділяється мистецтву. Там хлопці й дівчата можуть ліпити, малювати, спілкуватися, слухати музику, читати книжки. Звичайно, спільно з дуже фаховими психотерапевтами — людьми, які розуміють глибину теми, якою вони сьогодні займаються", — розповів Андрій Садовий. 

Він зазначив, що цей центр став частиною екосистеми людяності Unbroken, яка займається хірургічним лікуванням і протезуванням для військових. Також Садовий висловив надію, що подібні центри відкриватимуть і в інших регіонах України. 

Мер Львові наголосив, що кожна громада повинна брати на себе відповідальність. Кожен міський голова має особисто дбати про людей, які пройшли війну. Комусь треба допомогти з роботою, а комусь — вирішити інші проблеми, з якими вони зіштовхнулися після пережитого. 

Нагадаємо, що у Львові комунальне підприємство "Муніципальна обрядова служба" оголосило тендер на будівництво крематорію.

Нещодавно Садовий розповів про найбільший інфраструктурний проєкт у Львові. Його, зокрема, фінансуватиме Французьке агентство з питань розвитку.

Львів Андрій Садовий війна в Україні постраждалі ментальне здоров’я
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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