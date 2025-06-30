Садовий розповів про Центр ментального здоров'я у Львові

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

У Львові відкрили Центр ментального здоров’я імені Святого Лева Великого. Це перший в Україні спеціалізований заклад, створений для того, щоб надавати психологічну та реабілітаційну допомогу людям, які пережили полон, зазнали катувань і моральних травм унаслідок російської агресії.

Про це розповів міський голова Андрій Садовий в ефірі "24 Каналу".

Реклама

Читайте також:

Центр ментального здоров'я у Львові. Фото: ОПУ

Садовий про відкриття Центру ментального здоров'я

Мер Львова повідомив, що в місті відкрили Центр ментального здоров'я для людей, які пережили полон і тортури. За його словами, це не лікарня в традиційному розумінні — швидше тимчасовий і затишний дім.

Садовий розповів, що щодня до Львова привозять поранених — і військових, і цивільних. Місто надає їм різну допомогу, зокрема проводить складні операції. У міській лікарні є понад 3000 ліжок для поранених.

За словами Садового, багато з тих, хто лікується, пережили полон і катування. Але лікарня — не найкраще місце для відновлення після таких подій. Тому Львів разом з урядом Фландрії створив окремий центр. Він розташований в одній із міських будівель і більше схожий на готель, ніж на медичний заклад.

"Там є прекрасні номери — їх навіть не можна назвати палатами. І там дуже велика увага приділяється мистецтву. Там хлопці й дівчата можуть ліпити, малювати, спілкуватися, слухати музику, читати книжки. Звичайно, спільно з дуже фаховими психотерапевтами — людьми, які розуміють глибину теми, якою вони сьогодні займаються", — розповів Андрій Садовий.

Він зазначив, що цей центр став частиною екосистеми людяності Unbroken, яка займається хірургічним лікуванням і протезуванням для військових. Також Садовий висловив надію, що подібні центри відкриватимуть і в інших регіонах України.

Мер Львові наголосив, що кожна громада повинна брати на себе відповідальність. Кожен міський голова має особисто дбати про людей, які пройшли війну. Комусь треба допомогти з роботою, а комусь — вирішити інші проблеми, з якими вони зіштовхнулися після пережитого.

Нагадаємо, що у Львові комунальне підприємство "Муніципальна обрядова служба" оголосило тендер на будівництво крематорію.

Нещодавно Садовий розповів про найбільший інфраструктурний проєкт у Львові. Його, зокрема, фінансуватиме Французьке агентство з питань розвитку.