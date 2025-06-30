Садовый рассказал о Центре ментального здоровья во Львове

Садовый представил во Львове центр для пострадавших от войны
Во Львове открыли Центр ментального здоровья имени Святого Льва Великого. Это первое в Украине специализированное учреждение, созданное для того, чтобы оказывать психологическую и реабилитационную помощь людям, которые пережили плен, подверглись пыткам и моральным травмам вследствие российской агрессии.
Об этом рассказал городской голова Андрей Садовый в эфире "24 Канала".
Садовый об открытии Центра ментального здоровья
Мэр Львова сообщил, что в городе открыли Центр ментального здоровья для людей, которые пережили плен и пытки. По его словам, это не больница в традиционном понимании — скорее временный и уютный дом.
Садовый рассказал, что ежедневно во Львов привозят раненых — и военных, и гражданских. Город оказывает им различную помощь, в частности проводит сложные операции. В городской больнице есть более 3000 коек для раненых.
По словам Садового, многие из тех, кто лечится, пережили плен и пытки. Но больница — не лучшее место для восстановления после таких событий. Поэтому Львов вместе с правительством Фландрии создал отдельный центр. Он расположен в одном из городских зданий и больше похож на отель, чем на медицинское учреждение.
"Там есть прекрасные номера — их даже нельзя назвать палатами. И там очень большое внимание уделяется искусству. Там ребята могут лепить, рисовать, общаться, слушать музыку, читать книги. Конечно, совместно с очень профессиональными психотерапевтами — людьми, которые понимают глубину темы, которой они сегодня занимаются", — рассказал Андрей Садовый.
Он отметил, что этот центр стал частью экосистемы человечности Unbroken, которая занимается хирургическим лечением и протезированием для военных. Также Садовый выразил надежду, что подобные центры будут открывать и в других регионах Украины.
Мэр Львова отметил, что каждая громада должна брать на себя ответственность. Каждый городской голова должен лично заботиться о людях, которые прошли войну. Кому-то надо помочь с работой, а кому-то — решить другие проблемы, с которыми они столкнулись после пережитого.
Напомним, что во Львове коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба" объявило тендер на строительство крематория.
Недавно Садовый рассказал о крупнейшем инфраструктурном проекте во Львове. Его, в частности, будет финансировать Французское агентство по вопросам развития.
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