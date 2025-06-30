Садовый рассказал о Центре ментального здоровья во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет

Во Львове открыли Центр ментального здоровья имени Святого Льва Великого. Это первое в Украине специализированное учреждение, созданное для того, чтобы оказывать психологическую и реабилитационную помощь людям, которые пережили плен, подверглись пыткам и моральным травмам вследствие российской агрессии.

Об этом рассказал городской голова Андрей Садовый в эфире "24 Канала".

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Центр ментального здоровья во Львове. Фото: ОПУ

Садовый об открытии Центра ментального здоровья

Мэр Львова сообщил, что в городе открыли Центр ментального здоровья для людей, которые пережили плен и пытки. По его словам, это не больница в традиционном понимании — скорее временный и уютный дом.

Садовый рассказал, что ежедневно во Львов привозят раненых — и военных, и гражданских. Город оказывает им различную помощь, в частности проводит сложные операции. В городской больнице есть более 3000 коек для раненых.

По словам Садового, многие из тех, кто лечится, пережили плен и пытки. Но больница — не лучшее место для восстановления после таких событий. Поэтому Львов вместе с правительством Фландрии создал отдельный центр. Он расположен в одном из городских зданий и больше похож на отель, чем на медицинское учреждение.

"Там есть прекрасные номера — их даже нельзя назвать палатами. И там очень большое внимание уделяется искусству. Там ребята могут лепить, рисовать, общаться, слушать музыку, читать книги. Конечно, совместно с очень профессиональными психотерапевтами — людьми, которые понимают глубину темы, которой они сегодня занимаются", — рассказал Андрей Садовый.

Он отметил, что этот центр стал частью экосистемы человечности Unbroken, которая занимается хирургическим лечением и протезированием для военных. Также Садовый выразил надежду, что подобные центры будут открывать и в других регионах Украины.

Мэр Львова отметил, что каждая громада должна брать на себя ответственность. Каждый городской голова должен лично заботиться о людях, которые прошли войну. Кому-то надо помочь с работой, а кому-то — решить другие проблемы, с которыми они столкнулись после пережитого.

Напомним, что во Львове коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба" объявило тендер на строительство крематория.

Недавно Садовый рассказал о крупнейшем инфраструктурном проекте во Львове. Его, в частности, будет финансировать Французское агентство по вопросам развития.