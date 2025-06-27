У Львові збудують крематорій — у Садового оголосили тендер

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook/andriy.sadovyi

У Львові комунальне підприємство "Муніципальна обрядова служба" оголосило тендер на будівництво крематорію. На це планують витратити понад 160 мільйонів гривень.

Відповідне оголошення з'явилося на майданчику публічних закупівель.

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В оголошенні про закупівлю йдеться, що на будівництво планують витратити 160 889 041 грн. На Голосіївському цвинтарі знесуть наявні споруди та збудують новий крематорій. Після цього підрядник повинен надати гарантії якості завершених робіт терміном на десять років.

Тендер на будівництво крематорію у Львові. Фото: скриншот

У тендерній документації зазначається, що переможець повинен завершити усі заплановані роботи до 31 грудня 2026 року. Заявки з пропозиціями можна подавати до 28 червня 2025 року.

Зазначимо, що проєкт будівлі крематорію обрали на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі ще у 2021 році.

Нагадаємо, нещодавно Садовий розповів про найбільший інфраструктурний проєкт у Львові. Його, зокрема, фінансуватиме Французьке агентство з питань розвитку.

Також ми писали, що у Львові завершується будівництво нового сучасного ринку на Любінському Сяйві.