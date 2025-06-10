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Головна Львів Лабораторія, вода та туалети — Садовий анонсував сучасний ринок

Лабораторія, вода та туалети — Садовий анонсував сучасний ринок

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 23:58
У Львові будують новий ринок — Садовий показав, який вигляд має
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот з відео

У Львові завершується будівництво нового сучасного ринку на Любінському Сяйві. Там планують облаштувати зручні торгові ряди, а також лабораторію для перевірки якості продуктів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у вівторок, 10 червня.

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"Всі, хто мешкає в районі вулиць Садової та Петлюри знають ринок "Любінське сяйво". Тут завжди можна купити свіжі овочі, фрукти, але не зовсім красиво це все виглядає. Тому ми ще до ковіду ми домовилися з людьми, що допоможемо збудувати новий комплекс, в який вони перейдуть", — сказав Садовий.

За його словами, там будуть всі ті ж товари та помірні ціни, оскільки ринок комунальний. Він уточнив, що будівництво здійснюється позабюджетними коштами. Планується наявність лабораторії,  де можна буде перевірити якість продукції, а також вода, туалети, комфорт — це перебуває фактично вже на фінальній стадії.

"Хочу вірити що до осені вже це все запрацює і ви будете сюди приходити. Але є питання в мешканців, що буде на тій території, де стоять ті старі МАФи? Однозначно, громадський простір: лавочки, квіти, нормально прийти й відпочити", — додав міський голова.

Раніше Садовий розповів, чи давав поради столичному меру Віталію Кличку щодо управління містом.

Також очільник Львова розповів, як працюють білінгвальні дитячі садочки.

продукти Львів торгівля ринок Андрій Садовий
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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