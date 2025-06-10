У Львові будують новий ринок — Садовий показав, який вигляд має

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот з відео

У Львові завершується будівництво нового сучасного ринку на Любінському Сяйві. Там планують облаштувати зручні торгові ряди, а також лабораторію для перевірки якості продуктів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у вівторок, 10 червня.

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"Всі, хто мешкає в районі вулиць Садової та Петлюри знають ринок "Любінське сяйво". Тут завжди можна купити свіжі овочі, фрукти, але не зовсім красиво це все виглядає. Тому ми ще до ковіду ми домовилися з людьми, що допоможемо збудувати новий комплекс, в який вони перейдуть", — сказав Садовий.

За його словами, там будуть всі ті ж товари та помірні ціни, оскільки ринок комунальний. Він уточнив, що будівництво здійснюється позабюджетними коштами. Планується наявність лабораторії, де можна буде перевірити якість продукції, а також вода, туалети, комфорт — це перебуває фактично вже на фінальній стадії.

"Хочу вірити що до осені вже це все запрацює і ви будете сюди приходити. Але є питання в мешканців, що буде на тій території, де стоять ті старі МАФи? Однозначно, громадський простір: лавочки, квіти, нормально прийти й відпочити", — додав міський голова.

Раніше Садовий розповів, чи давав поради столичному меру Віталію Кличку щодо управління містом.

Також очільник Львова розповів, як працюють білінгвальні дитячі садочки.