У Львові працюють білінгвальні садочки - Садовий показав відео

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Dyvys.info

У Львові вже десять дитячих садочків працюють у білінгвальному форматі. Там малюки одночасно навчаються українською та англійською мовами.

Про це розповів міський голова Андрій Садовий у Telegram у четвер, 5 червня.

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Він підкреслив важливість такого підходу для розвитку дітей.

"Це не просто додаткові заняття, а справжнє білінгвальне середовище: англійська постійно звучить в іграх, піснях, мультфільмах", — пише Садовий.

За словами міського голови, діти природно занурюються в мову, що робить процес навчання легким, веселим і захопливим.

При цьому українська залишається основною мовою виховання — рідною, фундаментальною та найважливішою. А ось знання англійської відкриває нові можливості.

Нагадаємо, що у дитячих садках запровадять новий підхід до нарахування заробітної плати вихователям: вона залежатиме від спеціальної формули, яка враховуватиме кількість працівників на кожну групу.

Крім того, нещодавно стало відомо, що в Україні поменшало школярів.