Во Львове работают билингвальные садики - Садовый показал видео

Мер Львова Андрей Садовый. Фото: Dyvys.info

Во Львове уже десять детских садов работают в билингвальном формате. Там малыши одновременно учатся на украинском и английском языках.

Об этом рассказал городской голова Андрей Садовый в Telegram в четверг, 5 июня.

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Он подчеркнул важность такого подхода для развития детей.

"Это не просто дополнительные занятия, а настоящая билингвальная среда: английский постоянно звучит в играх, песнях, мультфильмах", — пишет Садовый.

По словам городского головы, дети естественно погружаются в язык, что делает процесс обучения легким, веселым и увлекательным.

При этом украинский остается основным языком воспитания — родным, фундаментальным и самым важным. А вот знание английского открывает новые возможности.

Напомним, что в детских садах введут новый подход к начислению заработной платы воспитателям: она будет зависеть от специальной формулы, которая будет учитывать количество работников на каждую группу.

Кроме того, недавно стало известно, что в Украине стало меньше школьников.