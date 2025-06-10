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Главная Львов Лаборатория, вода и туалеты — Садовый анонсировал новый рынок

Лаборатория, вода и туалеты — Садовый анонсировал новый рынок

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 23:58
Во Львове строят новый рынок - Садовый показал, как он выглядит
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: скриншот из видео

Во Львове завершается строительство нового современного рынка на Любинском Сиянии. Там планируют обустроить удобные торговые ряды, а также лабораторию для проверки качества продуктов.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram во вторник, 10 июня.

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"Все, кто живет в районе улиц Садовой и Петлюры знают рынок "Любинское сияние". Здесь всегда можно купить свежие овощи, фрукты, но не совсем красиво это все выглядит. Поэтому мы еще до ковида мы договорились с людьми, что поможем построить новый комплекс, в который они перейдут", — сказал Садовый.

По его словам, там будут все те же товары и умеренные цены, поскольку рынок коммунальный. Он уточнил, что строительство осуществляется внебюджетными средствами. Планируется наличие лаборатории, где можно будет проверить качество продукции, а также вода, туалеты, комфорт — это находится фактически уже на финальной стадии.

"Хочу верить что к осени уже это все заработает и вы будете сюда приходить. Но есть вопрос у жителей, что будет на той территории, где стоят те старые МАФы? Однозначно, общественное пространство: лавочки, цветы, нормально прийти и отдохнуть", — добавил городской голова.

Ранее Садовый рассказал, давал ли советы столичному мэру Виталию Кличко по управлению городом.

Также глава Львова рассказал, как работают билингвальные детские сады.

продукты Львов торговля рынок Андрей Садовый
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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