Во Львове строят новый рынок - Садовый показал, как он выглядит

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: скриншот из видео

Во Львове завершается строительство нового современного рынка на Любинском Сиянии. Там планируют обустроить удобные торговые ряды, а также лабораторию для проверки качества продуктов.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram во вторник, 10 июня.

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Новый рынок во Львове

"Все, кто живет в районе улиц Садовой и Петлюры знают рынок "Любинское сияние". Здесь всегда можно купить свежие овощи, фрукты, но не совсем красиво это все выглядит. Поэтому мы еще до ковида мы договорились с людьми, что поможем построить новый комплекс, в который они перейдут", — сказал Садовый.

По его словам, там будут все те же товары и умеренные цены, поскольку рынок коммунальный. Он уточнил, что строительство осуществляется внебюджетными средствами. Планируется наличие лаборатории, где можно будет проверить качество продукции, а также вода, туалеты, комфорт — это находится фактически уже на финальной стадии.

"Хочу верить что к осени уже это все заработает и вы будете сюда приходить. Но есть вопрос у жителей, что будет на той территории, где стоят те старые МАФы? Однозначно, общественное пространство: лавочки, цветы, нормально прийти и отдохнуть", — добавил городской голова.

Ранее Садовый рассказал, давал ли советы столичному мэру Виталию Кличко по управлению городом.

Также глава Львова рассказал, как работают билингвальные детские сады.