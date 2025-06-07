Садовий назвав, хто найкраще може вести переговори з Росією

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот

Мер Львова Андрій Садовий пояснив, хто найкраще здатен вести переговори з Росією. За його словами, йдеться про українську армію.

Про це Андрій Садовий сказав в інтервʼю Новини.LIVE.

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Переговори з Росією

Садовий висловився про спецоперацію Служби безпеки України "Павутина". За його словами, воїнам вдалося вразити літаки, які здатні нести ядерні заряди і атакувати Штати, а також країни НАТО.

"Для них це шок. Розумієте? І якщо буде ще декілька таких спеціальних операцій, вони почнуть думати про вирішення своїх проблем, свій неспокій, який в них є, просто він є замаскований", — зазначив Садовий.

За його словами, окупанти добре вміють тримати форму обличчя, однак насправді — у Росії велика біда. Мер Львова наголосив, що Україні головне зберігати єдність, як би не було складно.

"Так, переговори — це добре, але ви бачите, з ними ведеш переговори, а вони далі луплять по житлових масивах, тому найкращий переговорник — це є наша армія. І тут і керівництво держави, і армія має просто бути з енергією, як правильно розподілити сили, щоб ми вистояли. Тому що це ж не війна, яка триває 3 чи 10 років, чи 11, це війна, яка триває 300 років. Це війна за право бути країною, тому що є багато націй, а країн набагато менше", — додав Садовий.

Нагадаємо, мер Львова заявив, що російська агентура працює в багатьох країнах Європейського Союзу.

Крім того, Садовий вважає, що Україна має найкрутіший людський потенціал. За його словами, рівних нам немає.