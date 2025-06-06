Андрій Садовий заявив, що російська агентура працює в європейських країнах

Андрій Садовий. Фото: sadovyi.org

Росія використовує багато ресурсів, аби спровокувати ситуацію. Агентура РФ працює в багатьох країнах Європейського Союзу.

Про це в ефірі Вечір LIVE розповів Юлії Литвиненко міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Росія використовує шалені ресурси, провокуючи ситуацію. Їхня агентура працює по багатьох країнах Європейського Союзу... І вони будуть робити велику проблему, тому треба бути мудрими... Зараз Європа й зокрема президент Америки Дональд Трамп мають зрозуміти, що собою являє сьогоднішня Росія, який світ вона будує", — заявив Садовий.

Також він нагадав про заповіт Петра I. У цьому документі йдеться про те, що кожен день миру потрібно використовувати для того, щоб збільшувати мілітарний потенціал, а кожен день війни — для захоплення нових територій.

"У них це закодовано, тому це завжди буде проблема для цілого світу. Треба це розуміти й бути в десять разів сильнішими і крутішими... У них почнуться найближчим часом внутрішні проблеми високого рівня. Думаю, наші спеціальні служби це прекрасно розуміють, тому нам головне вижити", — підсумував мер Львова.

Нагадаємо, Андрій Садовий заявив, що Україна має великий потенціал. На його думку, українці — нація, якій немає рівних у світі.

Раніше мер Львова заявив, що вчителі мають отримувати гідну зарплату. Він вважає, що освіта має стати пріоритетом для держави.