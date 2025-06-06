Андрей Садовой заявил, что российская агентура работает в европейских странах

Агентура РФ работает во многих странах ЕС — заявление Садового
Россия использует много ресурсов, чтобы спровоцировать ситуацию. Агентура РФ работает во многих странах Европейского Союза.
Об этом в эфире Вечер LIVE рассказал Юлии Литвиненко городской голова Львова Андрей Садовой.
Работа российской агентуры в странах ЕС
"Россия использует огромные ресурсы, провоцируя ситуацию. Их агентура работает по многим странам Европейского Союза... И они будут делать большую проблему, поэтому надо быть мудрыми... Сейчас Европа и в частности президент Америки Дональд Трамп должны понять, что собой представляет сегодняшняя Россия, какой мир она строит", — заявил Садовой.
Также он напомнил о завещании Петра I. В этом документе говорится о том, что каждый день мира нужно использовать для того, чтобы увеличивать милитарный потенциал, а каждый день войны — для захвата новых территорий.
"У них это закодировано, поэтому это всегда будет проблема для всего мира. Надо это понимать и быть в десять раз сильнее и круче... У них начнутся в ближайшее время внутренние проблемы высокого уровня. Думаю, наши специальные службы это прекрасно понимают, поэтому нам главное выжить", — подытожил мэр Львова.
Напомним, Андрей Садовой заявил, что Украина имеет большой потенциал. По его мнению, украинцы — нация, которой нет равных в мире.
Ранее мэр Львова заявил, что учителя должны получать достойную зарплату. Он считает, что образование должно стать приоритетом для государства.
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