Садовий заявив про "найкрутіший" людський потенціал України
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Україна має один із найкрутіших людських потенціалів. На його думку, рівних українцям немає.
Про це мер Львова сказав в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 6 червня.
Садовий про людський потенціал України
Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що Україна має найкрутіший людський потенціал, і рівних нам немає.
"Україна як держава має один із найкрутіших людських потенціалів. Я думаю рівних нам немає", — наголосив мер.
Однак він зазначив, що з точки зору державних інституцій є проблема, тому що дуже часто є розбалансованість. За його словами, нині Україна тримається на спеціалістах, що якісно виконують свою роботу.
Крім того, Садовий поділився рецептом того, як вижити у сьогоднішніх умовах війни.
"Сьогодні Україна тримається на фахівцях, які на своїх місцях роблять якісно роботу. От я можу дати рецепт, як виживати у сьогоднішніх умовах. Бо щодня мільйон проблем. Щодня я знаходжу час думати про завтрашній день. І ось цей процес думання, навіть мріяти, насправді він дає дуже багато чи, щоб вирішувати поточні проблеми.
Ось це рецепт, який я всім рекомендую, тому що люди, які живуть сьогодні в Україні під час війни — це люди, які живуть у постійному стресі, адже щодня обстріли", — розповів міський голова Львова.
Водночас він наголосив, що не варто чекати на чудо завтра, адже ми живемо у надскладні часи. Садовий радить щодня робити правильні речі.
"Не треба чекати чуда завтра. Тому що ми живемо у дуже складній турбуленції у світі. Потрібно щодня робити правильні речі. Ми вижили й повинні виживати далі. Моя місія сьогодні — бути найбільшим гуманітарним хабом фактично світу. Ми тільки в нашій комунальній лікарні прийняли понад 19 тисяч поранених", — поділився мер Львова.
Нагадаємо, що нещодавно Садовий показав, як у Львові садочки працюють у білінгвальному форматі.
Також мер Львова показав, як з Пагорба Слави демонтували вхідну колону.
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