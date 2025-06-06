Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Dyvys.info

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Україна має один із найкрутіших людських потенціалів. На його думку, рівних українцям немає.

Про це мер Львова сказав в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 6 червня.

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Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що Україна має найкрутіший людський потенціал, і рівних нам немає.

"Україна як держава має один із найкрутіших людських потенціалів. Я думаю рівних нам немає", — наголосив мер.

Однак він зазначив, що з точки зору державних інституцій є проблема, тому що дуже часто є розбалансованість. За його словами, нині Україна тримається на спеціалістах, що якісно виконують свою роботу.

Крім того, Садовий поділився рецептом того, як вижити у сьогоднішніх умовах війни.

"Сьогодні Україна тримається на фахівцях, які на своїх місцях роблять якісно роботу. От я можу дати рецепт, як виживати у сьогоднішніх умовах. Бо щодня мільйон проблем. Щодня я знаходжу час думати про завтрашній день. І ось цей процес думання, навіть мріяти, насправді він дає дуже багато чи, щоб вирішувати поточні проблеми.

Ось це рецепт, який я всім рекомендую, тому що люди, які живуть сьогодні в Україні під час війни — це люди, які живуть у постійному стресі, адже щодня обстріли", — розповів міський голова Львова.

Водночас він наголосив, що не варто чекати на чудо завтра, адже ми живемо у надскладні часи. Садовий радить щодня робити правильні речі.

"Не треба чекати чуда завтра. Тому що ми живемо у дуже складній турбуленції у світі. Потрібно щодня робити правильні речі. Ми вижили й повинні виживати далі. Моя місія сьогодні — бути найбільшим гуманітарним хабом фактично світу. Ми тільки в нашій комунальній лікарні прийняли понад 19 тисяч поранених", — поділився мер Львова.

Нагадаємо, що нещодавно Садовий показав, як у Львові садочки працюють у білінгвальному форматі.

Також мер Львова показав, як з Пагорба Слави демонтували вхідну колону.