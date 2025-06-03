З Пагорба Слави у Львові демонтували вхідну колону - відео

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: ЛМР

У Львові на вулиці Пасічній активно тривають роботи з перенесення меморіального комплексу "Пагорб Слави" — одного з останніх радянських військових об’єктів у місті. Станом на початок червня вже демонтовано другу вхідну колону, а також завершено розбирання надмогильних споруд і покриття між могилами.

Про це повідомляє Львівська міська рада у понеділок, 2 червня.

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Роботи проводять відповідно до дозволів Міністерства культури. Усі знайдені надмогильні плити та останки планують перепоховати на спеціально визначеній ділянці Голосківського кладовища. Як повідомили у Львівській міській раді, паралельно розпочато дослідження братських могил. Загалом уже ексгумовано понад 160 індивідуальних поховань, що становить близько половини від запланованого обсягу.

Металеві гірлянди, які прикрашали колони та паркан комплексу, передають до музею "Територія терору", як і елемент "вічного вогню", що також стане частиною музейної експозиції.

За словами директора ЛКП, плити з пісковику, якими були оздоблені колони, відокремлюють від цегли та перевозять на зберігання. Особливу увагу приділяють двом похованням — агенту НКВС Миколі Кузнєцову та майору Степану Путіну. Їх планують переносити в останню чергу та за окремим протоколом.

З Пагорба Слави демонтували другу вхідну колону. Фото: Львівська міська рада

Керуючий справами виконкому Євген Бойко наголосив, що демонтаж "Пагорба Слави" символізує завершення епохи радянських військових пам’яток у Львові.

"Ми прибираємо останній військовий маркер радянського періоду в місті", — зазначив посадовець.

За його словами, ця територія має складну історію, і рішення про її майбутнє буде ухвалене після завершення ексгумаційних робіт, геологічних досліджень та обговорень з громадою.

Вже відомо, що радянська влада здійснювала поховання на мілкій глибині — лише 30–40 сантиметрів, що є порушенням санітарних норм. Це пов’язано зі складною геологією місцевості — під похованнями виявили гірські породи, які унеможливлювали дотримання нормативної глибини.

Комплекс "Пагорб Слави" було зведено у 1945–1950-х роках. Сюди перепоховали радянських солдатів, партизанів та працівників НКВС, які загинули під час Другої світової війни. Останки Кузнєцова намагалися викрасти двічі — родичі спецагента просили передати тіло до Росії.

З Пагорба Слави демонтували другу вхідну колону. Фото: Львівська міська рада

Нагадаємо, що мер міста Андрій Садовий показав, як з "Пагорба Слави" зник останній символ СРСР. Таким чином у місті прибирають пропагандистські елементи.

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