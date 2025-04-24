Садовий показав, як з "Пагорба Слави" зник останній символ СРСР

З "Пагорба Слави" зникає останній символ радянщини у Львові. Фото: Андрій Садовий

У Львові з "Пагорба Слави" зникає останній символ радянщини. Таким чином у місті прибирають пропагандистські елементи.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

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За словами Садового, міська влада розпочала процес перенесення поховань та демонтажу пропагандистських елементів.

Згідно з планом, буде ексгумовано одну братську могилу російських воїнів, три братські могили радянських солдатів, 24 могили Героїв Радянського Союзу та 226 індивідуальних могил.

З "Пагорба Слави" зникає останній символ радянщини у Львові. Фото: Андрій Садовий

"Усі останки буде перепоховано у спеціально визначеному місці на Голосківському цвинтарі", — написав Садовий.

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