Садовий показав, як з "Пагорба Слави" зник останній символ СРСР
У Львові з "Пагорба Слави" зникає останній символ радянщини. Таким чином у місті прибирають пропагандистські елементи.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.
Що відомо про знищення символів радянщини у Львові
За словами Садового, міська влада розпочала процес перенесення поховань та демонтажу пропагандистських елементів.
Згідно з планом, буде ексгумовано одну братську могилу російських воїнів, три братські могили радянських солдатів, 24 могили Героїв Радянського Союзу та 226 індивідуальних могил.
"Усі останки буде перепоховано у спеціально визначеному місці на Голосківському цвинтарі", — написав Садовий.
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