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Садовий показав, як з "Пагорба Слави" зник останній символ СРСР

24 квітня 2025 17:52
Анастасія Писаненко - редактор
Садовий показав, як з "Пагорба Слави" зник останній символ СРСР
З "Пагорба Слави" зникає останній символ радянщини у Львові. Фото: Андрій Садовий
Анастасія Писаненко - редактор

У Львові з "Пагорба Слави" зникає останній символ радянщини. Таким чином у місті прибирають пропагандистські елементи.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

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За словами Садового, міська влада розпочала процес перенесення поховань та демонтажу пропагандистських елементів. 

Згідно з планом, буде ексгумовано одну братську могилу російських воїнів, три братські могили радянських солдатів, 24 могили Героїв Радянського Союзу та 226 індивідуальних могил. 

Садовий показав, як з "Пагорба Слави" зник останній символ СРСР - фото 1
З "Пагорба Слави" зникає останній символ радянщини у Львові. Фото: Андрій Садовий

"Усі останки буде перепоховано у спеціально визначеному місці на Голосківському цвинтарі", — написав Садовий.

Раніше ми розповідали, на честь кого в Одесі перейменували бульвар Жванецького.

Ми також писали, як одесити реагують на декомунізацію міста.

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