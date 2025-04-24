Садовый показал, как с "Холма Славы" исчез последний символ СССР
Во Львове с "Холма Славы" исчезает последний символ советской власти. Таким образом в городе убирают пропагандистские элементы.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.
Что известно об уничтожении символов советчины во Львове
По словам Садового, городские власти начали процесс переноса захоронений и демонтажа пропагандистских элементов.
Согласно плану, будет эксгумирована одна братская могила российских воинов, три братские могилы советских солдат, 24 могилы Героев Советского Союза и 226 индивидуальных могил.
"Все останки будут перезахоронены в специально определенном месте на Голосковском кладбище", — написал Садовый.
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