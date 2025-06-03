С Холма Славы во Львове демонтировали входную колонну - видео

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: ЛГС

Во Львове на улице Пасечной активно продолжаются работы по переносу мемориального комплекса "Холм Славы" — одного из последних советских военных объектов в городе. По состоянию на начало июня уже демонтирована вторая входная колонна, а также завершена разборка надмогильных сооружений и покрытия между могилами.

Об этом сообщает Львовский городской совет во понедельник, 2 июня.

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Работы проводят в соответствии с разрешениями Министерства культуры. Все найденные надгробные плиты и останки планируют перезахоронить на специально определенном участке Голосковского кладбища. Как сообщили во Львовском городском совете, параллельно начато исследование братских могил. Всего уже эксгумировано более 160 индивидуальных захоронений, что составляет около половины от запланированного объема.

Металлические гирлянды, которые украшали колонны и забор комплекса, передают в музей "Территория террора", как и элемент "вечного огня", который также станет частью музейной экспозиции.

По словам директора ЛКП, плиты из песчаника, которыми были украшены колонны, отделяют от кирпича и перевозят на хранение. Особое внимание уделяют двум захоронениям — агенту НКВД Николаю Кузнецову и майору Степану Путину. Их планируют переносить в последнюю очередь и по отдельному протоколу.

С Холма Славы демонтировали вторую входную колонну. Фото: Львовский городской совет

Управляющий делами исполкома Евгений Бойко отметил, что демонтаж "Холма Славы" символизирует завершение эпохи советских военных памятников во Львове.

"Мы убираем последний военный маркер советского периода в городе", — отметил чиновник.

По его словам, эта территория имеет сложную историю, и решение о ее будущем будет принято после завершения эксгумационных работ, геологических исследований и обсуждений с обществом.

Уже известно, что советская власть осуществляла захоронения на мелкой глубине — всего 30-40 сантиметров, что является нарушением санитарных норм. Это связано со сложной геологией местности - под захоронениями обнаружили горные породы, которые делали невозможным соблюдение нормативной глубины.

Комплекс "Холм Славы" был возведен в 1945-1950-х годах. Сюда перезахоронили советских солдат, партизан и работников НКВД, погибших во время Второй мировой войны. Останки Кузнецова пытались похитить дважды - родственники спецагента просили передать тело в Россию.

С Холма Славы демонтировали вторую входную колонну. Фото: Львовский городской совет

Напомним, что мэр города Андрей Садовый показал, как с "Холма Славы" исчез последний символ СССР. Таким образом в городе убирают пропагандистские элементы.

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