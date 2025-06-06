Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Dyvys.info

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что Украина имеет один из самых крутых человеческих потенциалов. По его мнению, равных украинцам нет.

Об этом мэр Львова сказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 6 июня.

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Садовый о человеческом потенциале Украины

Городской голова Львова Андрей Садовый считает, что Украина имеет самый крутой человеческий потенциал, и равных нам нет.

"Украина как государство имеет один из самых крутых человеческих потенциалов. Я думаю равных нам нет", — подчеркнул мэр.

Однако он отметил, что с точки зрения государственных институтов есть проблема, потому что очень часто есть разбалансированность. По его словам, сейчас Украина держится на специалистах, которые качественно выполняют свою работу.

Кроме того, Садовый поделился рецептом того, как выжить в сегодняшних условиях войны.

"Сегодня Украина держится на специалистах, которые на своих местах делают качественно работу. Вот я могу дать рецепт, как выживать в сегодняшних условиях. Потому что ежедневно миллион проблем. Ежедневно я нахожу время думать о завтрашнем дне. И вот этот процесс думания, даже мечтать, на самом деле он дает очень много, чтобы решать текущие проблемы.

Вот это рецепт, который я всем рекомендую, потому что люди, которые живут сегодня в Украине во время войны — это люди, которые живут в постоянном стрессе, ведь каждый день обстрелы", — рассказал городской голова Львова.

В то же время он подчеркнул, что не стоит ждать чуда завтра, ведь мы живем в сверхсложные времена. Садовый советует ежедневно делать правильные вещи.

"Не надо ждать чуда завтра. Потому что мы живем в очень сложной турбуленции в мире. Нужно ежедневно делать правильные вещи. Мы выжили и должны выживать дальше. Моя миссия сегодня — быть самым большим гуманитарным хабом фактически мира. Мы только в нашей коммунальной больнице приняли более 19 тысяч раненых", — поделился мэр Львова.

Напомним, что недавно Садовый показал, как во Львове садики работают в билингвальном формате.

Также мэр Львова показал, как с Холма Славы демонтировали входную колонну.