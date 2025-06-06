Садовий пояснив необхідність гідної зарплати вчителям

Андрій Садовий. Фото: скриншот

Міський голова Львову Андрій Садовий заявив, що освіта має стати справжнім пріоритетом для держави, а не лише гучною заявою. Також він підкреслив, що зарплата вчителя — це мірило справедливості в країні.

Про це Андрій Садовий повідомив під час ефіру Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зарплата вчителя — це мірило справедливості в країні

"Ви маєте правильне розуміння, бо коли ми говоримо "освіта — пріоритет", а зарплата — нуль, так не працює. Якщо держава хоча б 10 років послідовно інвестуватиме в освіту, ми побачимо зовсім іншу країну", — заявив Садовий.

Він підкреслив, що навіть у часи війни Львів не відмовляється від підтримки освітніх і технологічних ініціатив. Місто надає гранти для інноваційних компаній, приймає міжнародні делегації та демонструє: Україна — не лише про фронт, а й про розвиток.

"Так, сьогодні війна. Але ми показуємо світові круту медичну систему, інновації, працюємо втричі більше. Коли іноземці бачать Львів, вони дивуються: "Як таке можливо під час війни?" А ми відповідаємо — можливо, але ми маємо працювати втричі більше", — сказав міський голова.

За словами Садового, саме через увагу до вчителя, до якості знань, починається справжня зміна суспільства: "Якщо вчитель не має гідної зарплати, ми не маємо морального права говорити про справедливу державу. Це основа. Це маркер".

Нагадаємо, що Новини.LIVE писали, що проблема оплати праці вчителів в Україні завжди була дуже актуальною. Розмір їхніх посадових окладів значною мірою варіюється і залежить від таких чинників, як досвід роботи, тривалість педагогічного стажу, а також наявність додаткових надбавок і премій.

Також стало відомо, що на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію стосовно збільшення оплати праці педагогів. У відповідь на звернення Денис Шмигаль написав, що підвищення зарплати вимагає великих додаткових видатків із бюджету.