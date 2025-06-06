Садовый объяснил необходимость достойной зарплаты учителям

Андрей Садовый. Фото: скриншот

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что образование должно стать настоящим приоритетом для государства, а не только громким заявлением. Также он подчеркнул, что зарплата учителя — это мерило справедливости в стране.

Об этом Андрей Садовый сообщил во время эфира Новини.LIVE.

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Зарплата учителя — это мерило справедливости в стране

"Вы имеете правильное понимание, потому что когда мы говорим "образование — приоритет", а зарплата — ноль, так не работает. Если государство хотя бы 10 лет последовательно будет инвестировать в образование, мы увидим совсем другую страну", — заявил Садовый.

Он подчеркнул, что даже во времена войны Львов не отказывается от поддержки образовательных и технологических инициатив. Город предоставляет гранты для инновационных компаний, принимает международные делегации и демонстрирует: Украина — не только о фронте, но и о развитии.

"Да, сегодня война. Но мы показываем миру крутую медицинскую систему, инновации, работаем втрое больше. Когда иностранцы видят Львов, они удивляются: "Как такое возможно во время войны?" А мы отвечаем — возможно, но мы должны работать втрое больше", — сказал городской голова.

По словам Садового, именно через внимание к учителю, к качеству знаний, начинается настоящее изменение общества: "Если учитель не имеет достойной зарплаты, мы не имеем морального права говорить о справедливом государстве. Это основа. Это маркер".

Напомним, что Новини.LIVE писали, что проблема оплаты труда учителей в Украине всегда была очень актуальной. Размер их должностных окладов в значительной степени варьируется и зависит от таких факторов, как опыт работы, продолжительность педагогического стажа, а также наличие дополнительных надбавок и премий.

Также стало известно, что на сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию относительно увеличения оплаты труда педагогов. В ответ на обращение Денис Шмыгаль написал, что повышение зарплаты требует больших дополнительных расходов из бюджета.