Садовый назвал, кто лучше всего может вести переговоры с Россией

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: скриншот

Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, кто лучше всего способен вести переговоры с Россией. По его словам, речь идет об украинской армии.

Об этом Андрей Садовый сказал в интервью Новини.LIVE.

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Переговоры с Россией

Садовый высказался о спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина". По его словам, воинам удалось поразить самолеты, которые способны нести ядерные заряды и атаковать Штаты, а также страны НАТО.

"Для них это шок. Понимаете? И если будет еще несколько таких специальных операций, они начнут думать о решении своих проблем, свое беспокойство, которое у них есть, просто оно замаскировано", — отметил Садовый.

По его словам, оккупанты хорошо умеют держать форму лица, однако на самом деле — в России большая беда. Мэр Львова отметил, что Украине главное сохранять единство, как бы ни было сложно.

"Да, переговоры — это хорошо, но вы видите, с ними ведешь переговоры, а они дальше лупят по жилым массивам, поэтому лучший переговорщик — это наша армия. И здесь и руководство государства, и армия должна просто быть с энергией, как правильно распределить силы, чтобы мы выстояли. Потому что это же не война, которая длится 3 или 10 лет, или 11, это война, которая длится 300 лет. Это война за право быть страной, потому что есть много наций, а стран гораздо меньше", — добавил Садовый.

Напомним, мэр Львова заявил, что российская агентура работает во многих странах Европейского Союза.

Кроме того, Садовый считает, что Украина имеет самый крутой человеческий потенциал. По его словам, равных нам нет.