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Головна Львів Садовий розповів про найбільший інфраструктурний проєкт у Львові

Садовий розповів про найбільший інфраструктурний проєкт у Львові

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Дата публікації: 19 червня 2025 14:17
У Львові реалізують найбільший інфраструктурний проєкт — Садовий
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Садовий/Telegram
Ключові моменти Садовий про найбільший інфраструктурний проєкт у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що реалізовуватиметься найбільший інфраструктурний проєкт, який коли-небудь втілювало місто. Його, зокрема, фінансуватиме Французьке агентство з питань розвитку.

Про це Садовий написав у четвер, 19 червня, в Telegram.

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Інфраструктурний проєкт у Львові. Фото: Садовий/Telegram

Садовий про найбільший інфраструктурний проєкт у Львові

"Зараз розповім про найбільший інфраструктурний проєкт, який ми коли-небудь реалізовували у Львові", — написав Садовий.

А також додав, що вже підписано грантову угоду з Французьким агентством з питань розвитку на 5 мільйонів євро. За словами мера, це перший крок до запуску нової трамвайної лінії, яка з’єднає центр міста з центром UNBROKEN.

Як розповів Садовий, розпочнеться все з реконструкції вулиці Миколайчука. Тут буде аж чотири смуги руху, простора велодоріжка, безбар’єрні тротуари та основа для прокладання рейок. І найголовніше — лікарня та центр #UNBROKEN стануть доступнішими для львівʼян.

"Дякую Франції за довіру. Разом робимо неможливе можливим", — наголосив міський голова Львова.

Раніше ми інформували, що у Львові завершується будівництво нового сучасного ринку на Любінському Сяйві.

Крім того, нещодавно Садовий показав, як у Львові працюють білінгвальні садочки.

Франція Львів Андрій Садовий інфраструктура трамвай
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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