Во Львове реализуют крупнейший инфраструктурный проект - Садовый

Садовый рассказал о крупнейшем инфраструктурном проекте во Львове
Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что будет реализовываться крупнейший инфраструктурный проект, который когда-либо воплощал город. Его, в частности, будет финансировать Французское агентство по вопросам развития.
Об этом Садовый написал в четверг, 19 июня, в Telegram.
Садовый о самом большом инфраструктурном проекте во Львове
"Сейчас расскажу о самом большом инфраструктурном проекте, который мы когда-либо реализовывали во Львове", — написал Садовый.
А также добавил, что уже подписано грантовое соглашение с Французским агентством по вопросам развития на 5 миллионов евро. По словам мэра, это первый шаг к запуску новой трамвайной линии, которая соединит центр города с центром UNBROKEN.
Как рассказал Садовый, начнется все с реконструкции улицы Миколайчука. Здесь будет аж четыре полосы движения, просторная велодорожка, безбарьерные тротуары и основа для прокладки рельсов. И самое главное — больница и центр #UNBROKEN станут более доступными для львовян.
"Спасибо Франции за доверие. Вместе делаем невозможное возможным", — подчеркнул городской голова Львова.
Ранее мы информировали, что во Львове завершается строительство нового современного рынка на Любинском Сиянии.
Кроме того, недавно Садовый показал, как во Львове работают билингвальные садики.
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