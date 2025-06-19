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Главная Львов Садовый рассказал о крупнейшем инфраструктурном проекте во Львове

Садовый рассказал о крупнейшем инфраструктурном проекте во Львове

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Дата публикации 19 июня 2025 14:17
Во Львове реализуют крупнейший инфраструктурный проект - Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый/Telegram
Ключові моменти Садовый о самом большом инфраструктурном проекте во Львове

Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что будет реализовываться крупнейший инфраструктурный проект, который когда-либо воплощал город. Его, в частности, будет финансировать Французское агентство по вопросам развития.

Об этом Садовый написал в четверг, 19 июня, в Telegram.

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Инфраструктурный проект во Львове. Фото: Садовый/Telegram

Садовый о самом большом инфраструктурном проекте во Львове

"Сейчас расскажу о самом большом инфраструктурном проекте, который мы когда-либо реализовывали во Львове", — написал Садовый.

А также добавил, что уже подписано грантовое соглашение с Французским агентством по вопросам развития на 5 миллионов евро. По словам мэра, это первый шаг к запуску новой трамвайной линии, которая соединит центр города с центром UNBROKEN.

Как рассказал Садовый, начнется все с реконструкции улицы Миколайчука. Здесь будет аж четыре полосы движения, просторная велодорожка, безбарьерные тротуары и основа для прокладки рельсов. И самое главное — больница и центр #UNBROKEN станут более доступными для львовян.

"Спасибо Франции за доверие. Вместе делаем невозможное возможным", — подчеркнул городской голова Львова.

Ранее мы информировали, что во Львове завершается строительство нового современного рынка на Любинском Сиянии.

Кроме того, недавно Садовый показал, как во Львове работают билингвальные садики.

Франция Львов Андрей Садовый инфраструктура трамвай
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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