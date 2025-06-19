Во Львове реализуют крупнейший инфраструктурный проект - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый/Telegram

Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщил, что будет реализовываться крупнейший инфраструктурный проект, который когда-либо воплощал город. Его, в частности, будет финансировать Французское агентство по вопросам развития.

Об этом Садовый написал в четверг, 19 июня, в Telegram.

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Инфраструктурный проект во Львове. Фото: Садовый/Telegram

Садовый о самом большом инфраструктурном проекте во Львове

"Сейчас расскажу о самом большом инфраструктурном проекте, который мы когда-либо реализовывали во Львове", — написал Садовый.

А также добавил, что уже подписано грантовое соглашение с Французским агентством по вопросам развития на 5 миллионов евро. По словам мэра, это первый шаг к запуску новой трамвайной линии, которая соединит центр города с центром UNBROKEN.

Как рассказал Садовый, начнется все с реконструкции улицы Миколайчука. Здесь будет аж четыре полосы движения, просторная велодорожка, безбарьерные тротуары и основа для прокладки рельсов. И самое главное — больница и центр #UNBROKEN станут более доступными для львовян.

"Спасибо Франции за доверие. Вместе делаем невозможное возможным", — подчеркнул городской голова Львова.

Ранее мы информировали, что во Львове завершается строительство нового современного рынка на Любинском Сиянии.

Кроме того, недавно Садовый показал, как во Львове работают билингвальные садики.