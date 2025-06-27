Во Львове построят крематорий — у Садового объявили тендер

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook/andriy.sadovyi

Во Львове коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба" объявило тендер на строительство крематория. На это планируют потратить более 160 миллионов гривен.

Соответствующее объявление появилось на площадке публичных закупок.

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В объявлении о закупке говорится, что на строительство планируют потратить 160 889 041 грн. На Голосеевском кладбище снесут имеющиеся сооружения и построят новый крематорий. После этого подрядчик должен предоставить гарантии качества завершенных работ сроком на десять лет.

Тендер на строительство крематория во Львове. Фото: скриншот

В тендерной документации отмечается, что победитель должен завершить все запланированные работы до 31 декабря 2026 года. Заявки с предложениями можно подавать до 28 июня 2025 года.

Отметим, что проект здания крематория выбрали на Всеукраинском открытом архитектурном конкурсе еще в 2021 году.

Напомним, недавно Садовый рассказал о крупнейшем инфраструктурном проекте во Львове. Его, в частности, будет финансировать Французское агентство по вопросам развития.

Также мы писали, что во Львове завершается строительство нового современного рынка на Любинском Сиянии.