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Главная Львов Крематорий за 160 млн грн — у Садового объявили тендер

Крематорий за 160 млн грн — у Садового объявили тендер

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 14:20
Во Львове построят крематорий — у Садового объявили тендер
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook/andriy.sadovyi
Ключові моменти Строительство крематория во Львове

Во Львове коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба" объявило тендер на строительство крематория. На это планируют потратить более 160 миллионов гривен.

Соответствующее объявление появилось на площадке публичных закупок.

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Строительство крематория во Львове

В объявлении о закупке говорится, что на строительство планируют потратить 160 889 041 грн. На Голосеевском кладбище снесут имеющиеся сооружения и построят новый крематорий. После этого подрядчик должен предоставить гарантии качества завершенных работ сроком на десять лет.

Будівництво крематорію у Львові
Тендер на строительство крематория во Львове. Фото: скриншот

В тендерной документации отмечается, что победитель должен завершить все запланированные работы до 31 декабря 2026 года. Заявки с предложениями можно подавать до 28 июня 2025 года.

Отметим, что проект здания крематория выбрали на Всеукраинском открытом архитектурном конкурсе еще в 2021 году.

Напомним, недавно Садовый рассказал о крупнейшем инфраструктурном проекте во Львове. Его, в частности, будет финансировать Французское агентство по вопросам развития.

Также мы писали, что во Львове завершается строительство нового современного рынка на Любинском Сиянии.

тендер Львов строительство Андрей Садовый крематорий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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