Садовый открыл мемориальную таблицу на Стрыйской

Садовый открыл мемориал на Стрыйской в годовщину обстрела
В воскресенье, 6 июля, городской голова Львова Андрей Садовый открыл мемориальную таблицу возле дома, который два года назад атаковали россияне. Тогда в результате вражеского обстрела погибли 10 львовян.
Об этом Андрей Садовый написал в Telegram.
Садовый открыл мемориальную таблицу на месте удара РФ
Андрей Садовый напомнил, что сегодня, 6 июля, исполняется два года со дня страшного обстрела на Стрыйской, который унес жизни десяти львовян. Именно сегодня здесь открыли мемориальную таблицу.
"Эта трагедия навсегда останется в нашей памяти. Сегодня здесь открыли мемориальную таблицу, чтобы каждый, кто будет проходить мимо восстановленного дома, помнил о цене нашей свободы и о тех, кого уже не вернуть", — отметил мэр Львова.
Кроме того, он отметил, жизнь продолжается: "дома, пострадавшие от удара, уже отстроены, во дворике обустроено уютное пространство для отдыха".
В то же время местные жители рассказывают, что после пережитой беды стали ближе друг к другу. Каждый вечер они собираются во дворе, общаются, поддерживают соседей.
Сейчас завершается восстановление фасадов, люди получили средства на ремонты квартир, некоторые уже даже вернулись домой.
"Это место напоминает нам, как важно быть вместе и беречь память о тех, кого забрала война. Потому что именно память и является основой нашей силы", — подытожил Садовый.
Ранее Садовый информировал, что Европейский Союз выделил 76 млн евро на строительство евроколеи во Львов.
Также Садовый представил во Львове центр для пострадавших от войны.
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