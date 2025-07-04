Будівництво євроколії до Львова — ЄС виділив 76 млн євро

ЄС виділив 76 млн євро на євроколію до Львова, — Садовий
Європейський Союз виділив 76 млн євро на будівництво євроколії до Львова. Це нові логістичні можливості, новий темп для бізнесу і пасажирів.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.
Будівництво євроколії до Львова
Садовий розповів, що перший етап — від Мостиськ до Скнилова, а вже далі — до головного вокзалу. За його словами, поїздки будуть без пересадок та затримок на кордоні.
"Це нові логістичні можливості, новий темп для бізнесу і пасажирів. А для Львова — ще один крок до того, щоб стати ключовим хабом між Україною і Європою", — наголосив мер Львова.
Нагадаємо, раніше Садовий представив у Львові центр для постраждалих від війни. За його словами, це не лікарня в традиційному розумінні — швидше тимчасовий і затишний дім.
Також ми писали, що у Порохову вежу у Львові незаконно передали в оренду. Суд повернув її у власність Львівської обласної ради.
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