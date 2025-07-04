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Главная Львов ЕС выделил 76 млн евро на евроколею во Львов, — Садовый

ЕС выделил 76 млн евро на евроколею во Львов, — Садовый

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:58
Строительство евроколеи до Львова — ЕС выделил 76 млн евро
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: ЛГС

Европейский Союз выделил 76 млн евро на строительство евроколеи во Львов. Это новые логистические возможности, новый темп для бизнеса и пассажиров.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Строительство евроколеи во Львов

Садовый рассказал, что первый этап — от Мостиск до Скнилова, а уже дальше — до главного вокзала. По его словам, поездки будут без пересадок и задержек на границе.

Будівництво євроколії до Львова
Маршрут евроколеи до Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

"Это новые логистические возможности, новый темп для бизнеса и пассажиров. А для Львова — еще один шаг к тому, чтобы стать ключевым хабом между Украиной и Европой", — подчеркнул мэр Львова.

Напомним, ранее Садовый представил во Львове центр для пострадавших от войны. По его словам, это не больница в традиционном понимании — скорее временный и уютный дом.

Также мы писали, что Пороховую башню во Львове незаконно передали в аренду. Суд вернул ее в собственность Львовского областного совета.

Львов строительство Андрей Садовый ЕС железная дорога
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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