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Головна Львів Порохову вежу у Львові незаконно передали в оренду — вирок суду

Порохову вежу у Львові незаконно передали в оренду — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 13:59
Суд щодо Порохової вежі — деталі справи
Порохова вежа у Львові. Фото: nta.ua

У Львові суд визнав незаконною передачу пам’ятки архітектури національного значення — Порохової вежі — в оренду. Відтак, суд повернув її у власність Львівської обласної ради.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Отже, прокуратура довела в суді незаконність передачі в оренду Порохової вежі.

За представництва Львівської обласної прокуратури судом задоволено позов Галицької окружної прокуратури міста Львова про визнання недійсним договору оренди майна та повернення нерухомості у власність обласної ради.

Мовиться про Порохову вежу — пам’ятку архітектури національного значення, що знаходиться у центральній частині Львова.

Львів
Порохова вежа у Львові. Фото: Суспільне Львів/Софія Білик

Прокуратурою встановлено, що договір оренди пам'ятки культури уклали з численними порушеннями законодавства, що ставить під загрозу її збереження.

Зокрема, не була визначена ринкова вартість об'єкта, що унеможливлює адекватне визначення суми страхового відшкодування у разі пошкодження.

Окрім цього не був укладений договір про охорону об’єкта культурної спадщини, який є обов’язковим для таких об'єктів, а сам договір оренди не містив умов, що забезпечували б належне збереження пам'ятки. Також договір було укладено без попередньої згоди Міністерства культури, що є обов’язковою вимогою для оренди пам’яток національного значення. 

У прокуратурі зазначили, що виявлені порушення стали підставою для заявлення вищезгаданого позову, який було задоволено. Після набрання рішенням законної сили вживатимуться заходи до його реального виконання.

Львів
Скриншот повідомлення прокуратури/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно у Львові відкрили Центр ментального здоров’я імені Святого Лева Великого.

Також ми писали, що мер Львова Андрій Садовий повідомив, коли вже проєкт музею Романа Шухевича завершить проходження експертизи.

Львів оренда архітектура судові рішення пам'ятка культури
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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