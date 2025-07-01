Суд щодо Порохової вежі — деталі справи

Порохова вежа у Львові. Фото: nta.ua

У Львові суд визнав незаконною передачу пам’ятки архітектури національного значення — Порохової вежі — в оренду. Відтак, суд повернув її у власність Львівської обласної ради.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Отже, прокуратура довела в суді незаконність передачі в оренду Порохової вежі.

За представництва Львівської обласної прокуратури судом задоволено позов Галицької окружної прокуратури міста Львова про визнання недійсним договору оренди майна та повернення нерухомості у власність обласної ради.

Мовиться про Порохову вежу — пам’ятку архітектури національного значення, що знаходиться у центральній частині Львова.

Порохова вежа у Львові. Фото: Суспільне Львів/Софія Білик

Прокуратурою встановлено, що договір оренди пам'ятки культури уклали з численними порушеннями законодавства, що ставить під загрозу її збереження.

Зокрема, не була визначена ринкова вартість об'єкта, що унеможливлює адекватне визначення суми страхового відшкодування у разі пошкодження.

Окрім цього не був укладений договір про охорону об’єкта культурної спадщини, який є обов’язковим для таких об'єктів, а сам договір оренди не містив умов, що забезпечували б належне збереження пам'ятки. Також договір було укладено без попередньої згоди Міністерства культури, що є обов’язковою вимогою для оренди пам’яток національного значення.

У прокуратурі зазначили, що виявлені порушення стали підставою для заявлення вищезгаданого позову, який було задоволено. Після набрання рішенням законної сили вживатимуться заходи до його реального виконання.

Скриншот повідомлення прокуратури/Facebook

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