Суд по Пороховой башне — детали дела

Пороховая башня во Львове. Фото: nta.ua

Во Львове суд признал незаконной передачу памятника архитектуры национального значения — Пороховой башни — в аренду. Следовательно, суд вернул ее в собственность Львовского областного совета.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Итак, прокуратура доказала в суде незаконность передачи в аренду Пороховой башни.

При представительстве Львовской областной прокуратуры судом удовлетворен иск Галицкой окружной прокуратуры города Львова о признании недействительным договора аренды имущества и возвращении недвижимости в собственность областного совета.

Речь идет о Пороховой башне — памятнике архитектуры национального значения, который находится в центральной части Львова.

Пороховая башня во Львове. Фото: Суспільне Львів/София Билык

Прокуратурой установлено, что договор аренды памятника культуры заключили с многочисленными нарушениями законодательства, что ставит под угрозу его сохранение.

В частности, не была определена рыночная стоимость объекта, что делает невозможным адекватное определение суммы страхового возмещения в случае повреждения.

Кроме этого не был заключен договор об охране объекта культурного наследия, который является обязательным для таких объектов, а сам договор аренды не содержал условий, которые обеспечивали бы надлежащее сохранение памятника. Также договор был заключен без предварительного согласия Министерства культуры, что является обязательным требованием для аренды памятников национального значения.

В прокуратуре отметили, что выявленные нарушения стали основанием для заявления вышеупомянутого иска, который был удовлетворен. После вступления решения в законную силу будут приниматься меры к его реальному исполнению.

Скриншот сообщения прокуратуры/Facebook

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