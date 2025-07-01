Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Пороховую башню во Львове незаконно передали в аренду — приговор

Пороховую башню во Львове незаконно передали в аренду — приговор

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 13:59
Суд по Пороховой башне — детали дела
Пороховая башня во Львове. Фото: nta.ua

Во Львове суд признал незаконной передачу памятника архитектуры национального значения — Пороховой башни — в аренду. Следовательно, суд вернул ее в собственность Львовского областного совета.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Реклама
Читайте также:

Незаконная аренда Пороховой башни — что решил суд

Итак, прокуратура доказала в суде незаконность передачи в аренду Пороховой башни.

При представительстве Львовской областной прокуратуры судом удовлетворен иск Галицкой окружной прокуратуры города Львова о признании недействительным договора аренды имущества и возвращении недвижимости в собственность областного совета.

Речь идет о Пороховой башне — памятнике архитектуры национального значения, который находится в центральной части Львова.

Львів
Пороховая башня во Львове. Фото: Суспільне Львів/София Билык

Прокуратурой установлено, что договор аренды памятника культуры заключили с многочисленными нарушениями законодательства, что ставит под угрозу его сохранение.

В частности, не была определена рыночная стоимость объекта, что делает невозможным адекватное определение суммы страхового возмещения в случае повреждения.

Кроме этого не был заключен договор об охране объекта культурного наследия, который является обязательным для таких объектов, а сам договор аренды не содержал условий, которые обеспечивали бы надлежащее сохранение памятника. Также договор был заключен без предварительного согласия Министерства культуры, что является обязательным требованием для аренды памятников национального значения.

В прокуратуре отметили, что выявленные нарушения стали основанием для заявления вышеупомянутого иска, который был удовлетворен. После вступления решения в законную силу будут приниматься меры к его реальному исполнению.

Львів
Скриншот сообщения прокуратуры/Facebook

Напомним, что недавно во Львове открыли Центр ментального здоровья имени Святого Льва Великого.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил, когда уже проект музея Романа Шухевича завершит прохождение экспертизы.

Львов аренда архитектура судебные решения памятник культуры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации