У Львові готують тендер на будівництво музею Шухевича

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що уже цього тижня проєкт музею Романа Шухевича завершить проходження експертизи. Після цього його публічно представлять, а далі оголосять тендер на визначення генерального підрядника для початку будівництва.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

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Мер розповів, що в місті зведуть новий музей Романа Шухевича, проте це буде не ритуальний меморіал для покладання квітів, а повноцінний простір для глибокого осмислення історії. За його словами, у Львові натомість буде живий простір, присвячений суті боротьби Шухевича.

"Музей Шухевича буде! Але це буде не ритуальний простір, а живе місце — для тих, хто хоче знати, чому він жив і за що загинув", — сказав Садовий.

Нагадаємо, 1 січня 2024 року під час російської атаки "Шахедами" по Львову, було знищено музей присвячений генералу УПА Роману Шухевичу. Сума збитків сягнула кілька мільйонів.

Згодом стало відомо, як саме відбудовуватимуть музей. У травні 2025 року завдяки кільком благодійним акціям вдалося зібрати майже 2 млн гривень на відбудову музею.