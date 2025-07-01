У Львові готують тендер на будівництво музею Шухевича

Андрій Садовий сказав, що з будівництвом музею Шухевича у Львові
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що уже цього тижня проєкт музею Романа Шухевича завершить проходження експертизи. Після цього його публічно представлять, а далі оголосять тендер на визначення генерального підрядника для початку будівництва.
Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.
У Львові незабаром оголосять тендер на будівництво музею про Романа Шухевича
Мер розповів, що в місті зведуть новий музей Романа Шухевича, проте це буде не ритуальний меморіал для покладання квітів, а повноцінний простір для глибокого осмислення історії. За його словами, у Львові натомість буде живий простір, присвячений суті боротьби Шухевича.
"Музей Шухевича буде! Але це буде не ритуальний простір, а живе місце — для тих, хто хоче знати, чому він жив і за що загинув", — сказав Садовий.
Нагадаємо, 1 січня 2024 року під час російської атаки "Шахедами" по Львову, було знищено музей присвячений генералу УПА Роману Шухевичу. Сума збитків сягнула кілька мільйонів.
Згодом стало відомо, як саме відбудовуватимуть музей. У травні 2025 року завдяки кільком благодійним акціям вдалося зібрати майже 2 млн гривень на відбудову музею.
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