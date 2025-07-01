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Главная Львов Садовый сказал, что со строительством музея Шухевича во Львове

Садовый сказал, что со строительством музея Шухевича во Львове

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 08:46
Во Львове готовят тендер на строительство музея Шухевича
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что уже на этой неделе проект музея Романа Шухевича завершит прохождение экспертизы. После этого его публично представят, а дальше объявят тендер на определение генерального подрядчика для начала строительства.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

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Мэр рассказал, что в городе возведут новый музей Романа Шухевича, однако это будет не ритуальный мемориал для возложения цветов, а полноценное пространство для глубокого осмысления истории. По его словам, во Львове вместо этого будет живое пространство, посвященное сути борьбы Шухевича.

"Музей Шухевича будет! Но это будет не ритуальное пространство, а живое место — для тех, кто хочет знать, почему он жил и за что погиб", — сказал Садовый.

Напомним, 1 января 2024 года во время российской атаки "Шахедами" по Львову, был уничтожен музей посвященный генералу УПА Роману Шухевичу. Сумма ущерба составила несколько миллионов.

Впоследствии стало известно, как именно будут восстанавливать музей. В мае 2025 года благодаря нескольким благотворительным акциям удалось собрать почти 2 млн гривен на восстановление музея.

Львов Роман Шухевич музеи строительство Андрей Садовый
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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