Відновлення музею Шухевича у Львові — скільки грошей вже зібрали

Музей генерала-хорунжого УПА Романа Шухевича. Фото: Роман Балук

У Львові на відбудову музею Романа Шухевича, який розташований у Білогорщі, зібрали 1 874 954 гривень. Раніше його зруйнували російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Відбудова музею Шухевича

Кошти на відбудову вдалося зібрали завдяки проведенню декількох благодійних акцій у Львові із січня 2025 року.

У місті двічі провели захід "Музей для музею". Перша акція відбулася в березні, а друга — в травні. У ці дні десятки львівських музеїв закликали відвідувачів замість квитків робити донати на відновлення музею. Загалом вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень.

А під час святкування Дня міста 2–4 травня львів’яни та гості міста могли відвідати вежу Ратуші й взяти участь в екскурсіях у місцевих театрах у межах акції "Театр для музею".

Замість придбання квитків охочих закликали робити благодійні внески на відбудову зруйнованого музею. За три дні таких ініціатив вдалося зібрати 118 521 гривню.

Допомогти зібрати необхідну суму допомогли також небайдужі та меценати.

Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко повідомив, що нещодавно архітектори разом із музейниками презентували, який вигляд матиме відбудований музей.

"Там фантастичні речі придумали, і скоро ми вийдемо із публічною презентацією цих ідей та напрацювань. Тому відбудова музею Шухевича — це не просто питання відбудови стін, це збереження нашої історичної пам'яті та боротьби за ідентичність у вигляді, який буде цікавим як дитині дошкільного віку, так і знаним історикам. Щодо фінансування проєкту, наголошую, що для максимальної прозорості процесу ми залучили до збору коштів громадську організацію, яка працює під наглядом незалежної наглядової ради. Всі рахунки відкриті та доступні для ознайомлення", — зауважив Бойко.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня 2024 року російські окупанти атакували Львів дронами. Уламками було повністю зруйновано музей Шухевича.

А у ДСНС показували наслідки після нічної атаки дронів. Потужну пожежу гасили упродовж декількох годин.