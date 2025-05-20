Восстановление музея Шухевича во Львове — сколько денег уже собрали

Музей генерала-хорунжего УПА Романа Шухевича. Фото: Роман Балук

Во Львове на восстановление музея Романа Шухевича, который расположен в Белогорще, собрали 1 874 954 гривен. Ранее его разрушили российские оккупанты.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Восстановление музея Шухевича

Средства на восстановление удалось собрать благодаря проведению нескольких благотворительных акций во Львове с января 2025 года.

В городе дважды провели мероприятие "Музей для музея". Первая акция состоялась в марте, а вторая — в мае. В эти дни десятки львовских музеев призвали посетителей вместо билетов делать донаты на восстановление музея. В целом удалось собрать почти 200 тысяч гривен.

А во время празднования Дня города 2-4 мая львовяне и гости города могли посетить башню Ратуши и принять участие в экскурсиях в местных театрах в рамках акции "Театр для музея".

Вместо приобретения билетов желающих призывали делать благотворительные взносы на восстановление разрушенного музея. За три дня таких инициатив удалось собрать 118 521 гривну.

Помочь собрать необходимую сумму помогли также неравнодушные и меценаты.

Управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко сообщил, что недавно архитекторы вместе с музейщиками представили, как будет выглядеть отстроенный музей.

"Там фантастические вещи придумали и скоро мы выйдем с публичной презентацией этих идей и наработок. Поэтому восстановление музея Шухевича — это не просто вопрос восстановления стен, это сохранение нашей исторической памяти и борьбы за идентичность в виде, который будет интересен как ребенку дошкольного возраста, так и известным историкам. По финансированию проекта, подчеркиваю, что для максимальной прозрачности процесса мы привлекли к сбору средств общественную организацию, которая работает под наблюдением независимого наблюдательного совета. Все счета — открыты и доступны для ознакомления", — отметил Бойко.

Напомним, в ночь на 1 января 2024 года российские оккупанты атаковали Львов дронами. Обломками был полностью разрушен музей Шухевича.

А в ГСЧС показывали последствия после ночной атаки дронов. Мощный пожар тушили в течение нескольких часов.