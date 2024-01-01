Обстріл музею Шухевича у Львові — рятувальники показали відео потужної пожежі

Наслідки обстрілу Львівської області. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовували наслідки удару по музею Романа Шухевича у Львові. Полум'я сягало масштабних розмірів, його гасили упродовж декількох годин.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій в Україні та показали відео з місця.

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Станом на зараз рятувальники вже ліквідували пожежу та наслідки російського удару по музею Романа Шухевича у Львові.

Як повідомляв начальник Львівської ОВА Максим Козицький, сьогодні вночі в регіоні працювали ППО та мобільні вогневі групи, однак внаслідок падіння ворожих уламків у музеї Романа Шухевича на Білогорщі розпочалася масштабна пожежа. Через що музей повністю зруйнований. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Пожежа в музеї Шухевича. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Нічна атака "шахедів" на Львівщину

Сьогодні, 1 січня, у Львівській області пролунали вибухи. Вони були пов'язані із роботою ППО через атаку російськими дронами.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у Білогорщі.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки БпЛА є влучання у цивільний об'єкт.

Як стало відомо, у першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки в Одесі постраждали дев’ять людей: один загиблий, троє ушпиталені.

Загалом, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90.

Також відомо, що російські загарбники вдарили "шахедами" по Хмельницькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала неповнолітня дитина.

Додамо, ворог впродовж минулої доби з артилерії та мінометів обстріляв близько 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок цього є постраждалі.