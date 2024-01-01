"Шахеди" у Львові атакували музей Шухевича та університет, де вчився Бандера

Наслідки обстрілу музею на околицях Львівщини. Фото: t.me/andriysadovyi

У першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера. Станом на цей час про постраждалих невідомо.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий та начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Сьогодні вночі російські окупанти випустили "шахеди" по Львівській області. За словами Козицького, в регіоні працювали ППО та мобільні вогневі групи, однак внаслідок падіння ворожих уламків у музеї Романа Шухевича на Білогорщі розпочалася масштабна пожежа. Через що музей повністю зруйнований. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби.

Пожежа у музеї Шухевича. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

"В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі", — написав Садовий.

Наслідки обстрілу музею на околицях Львівщини. Фото: t.me/andriysadovyi

Окрім того, зафіксували падіння уламків "шахеда" у Дублянах. Горить дах гуртожитка. На місці працюють пожежники. Зазначається, що в цьому університеті, куди цілили росіяни, 100 років тому навчався Степан Бандера.

"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", — зазначив мер Львова.

Обстріляний університет у Дублянах. Фото: t.me/andriysadovyi

Обстріляний університет у Дублянах. Фото: t.me/andriysadovyi

Нагадаємо, сьогодні вночі близько 04:00 почалася повітряна тривога. У Львові та області лунали вибухи, спричинені роботою ППО через ворожі дрони.