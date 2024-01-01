"Шахеди" у Львові атакували музей Шухевича та університет, де вчився Бандера
У першу ніч нового року російські окупанти обстріляли музей імені Романа Шухевича та університет, де сто років тому навчався Степан Бандера. Станом на цей час про постраждалих невідомо.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий та начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
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Сьогодні вночі російські окупанти випустили "шахеди" по Львівській області. За словами Козицького, в регіоні працювали ППО та мобільні вогневі групи, однак внаслідок падіння ворожих уламків у музеї Романа Шухевича на Білогорщі розпочалася масштабна пожежа. Через що музей повністю зруйнований. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби.
"В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі", — написав Садовий.
Окрім того, зафіксували падіння уламків "шахеда" у Дублянах. Горить дах гуртожитка. На місці працюють пожежники. Зазначається, що в цьому університеті, куди цілили росіяни, 100 років тому навчався Степан Бандера.
"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", — зазначив мер Львова.
Нагадаємо, сьогодні вночі близько 04:00 почалася повітряна тривога. У Львові та області лунали вибухи, спричинені роботою ППО через ворожі дрони.
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